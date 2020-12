Najat Vallaud-Belkacem: « L’opposition au féminisme reste très forte, le rôle des médias est crucial»

Ancienne ministre en charge des Droits des femmes (2012 – 2014) puis ministre de l’éducation nationale (2014 – 2017), Najat Vallaud Belkacem est aujourd’hui directrice pour la France de l’ONG ONE. Elle vient de publier avec Avec Sandra Laugier, La société des vulnérables : leçons féministes d’une crise, ‘(Tracts Gallimard).

Dans l’interview qu’elle a accordée aux Nouvelles News, elle évoque ses engagements féministes passés et futurs, revient sur les oppositions « culturelles » au féminisme et notamment la cabale et les menaces contre les ABCD de l’égalité, les suites décevantes de #MeToo, donne des pistes de réflexion pour une politique féministe et explique pourquoi elle soutient le développement des Nouvelles News.

