Nicola Sturgeon, Première ministre d’Écosse démissionne

Après Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, Nicola Sturgeon, une des rares femmes dirigeant un pays démissionne parce que : «je suis un être humain». L’exercice du pouvoir demande-t-il des êtres inhumains ?

Lors d’une conférence de presse, ce mercredi 15 février, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé, que le moment était venu de passer la main, après neuf années de mandat. La première femme cheffe de l’exécutif local de ce pays de 5,5 millions d’habitants a créé la surprise.

Les raisons de cette démission ressemblent beaucoup à celles invoquées par Jacinda Ardern, ex-première ministre néo-zélandaise, qui a annoncé son départ mi-janvier dernier après deux mandats.

Lire : « JE SUIS UN ÊTRE HUMAIN », JACINDA ARDERN, PREMIÈRE MINISTRE NÉO-ZÉLANDAISE, DÉMISSIONNE

La dirigeante du Scottish National Party a déclaré qu’elle sentait que c’était le moment de se retirer. Même si, lors de la démission de Jacinda Ardern elle avait déclaré qu’elle se sentait encore « pleine d’énergie » et « pas du tout près » du moment où elle devrait partir.

Changement de discours : « Depuis le tout premier moment où j’ai occupé ce poste, j’ai pensé que pour bien servir, il fallait savoir, presque instinctivement, quand le moment était venu de laisser la place à quelqu’un d’autre » a-t-elle dit, visiblement émue. « Et quand ce moment arrive, il faut avoir le courage de le faire, même si beaucoup de gens dans le pays et dans mon parti pensent que c’est trop tôt. » Comme Jacinda Ardern, elle a plaidé : « Je suis un être humain ».

La Première ministre écossaise a également parlé de changements dans sa famille, des obsèques d’un proche et de la difficulté à pouvoir « prendre un café avec un ami, ou sortir, seule, pour une marche ».

Nicola Sturgeon restera en poste jusqu’à la désignation d’un successeur par le Parti national écossais (SNP), a-t-elle précisé. « J’aurais pu faire quelques mois de plus, peut-être six mois, un an », a-t-elle estimé. « Mais avec le temps j’aurais eu de moins en moins d’énergie pour mon travail et je ne peux le faire qu’à 100 %, c’est ce que le pays mérite. »

La presse anglo-saxonne salue la détermination avec laquelle Nicola Sturgeon s’est battue pour l’indépendance et continuait à le faire pour l’organisation d’un nouveau vote, rejeté fermement par Londres.

Elle parle aussi de fragilisation de la Première ministre qui aurait, selon elle, échoué en matière de lutte contre la pauvreté, d’inégalités scolaires ou de lutte contre la drogue. Mais le point de fragilité qui revient le plus souvent est la polémique qui a eu lieu lors du vote d’une loi sur la transition de genre en décembre dernier. Cette loi permet, dès 16 ans et sans avis médical, d’obtenir un changement de genre sur ses papiers d’identité. La polémique avait redoublé lorsqu’une femme transgenre condamnée pour deux viols avant sa transition avait été incarcérée dans une prison pour femmes. Cette personne a finalement été transférée vers une prison pour hommes.

Nicola Sturgeon, a précisé ne « pas quitter la politique », de nombreuses causes lui tiennent encore à cœur.

Quel message envoient ces deux Premières ministres en quittant leurs fonctions parce qu’elles sont « des êtres humains » ? L’exercice du pouvoir doit-il être réservé à des êtres manquant d’humanité ou doit-il changer ses règles ?