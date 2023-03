Noel Le Graët démissionne et contre-attaque : un cas d’école

A peine démissionné de son poste de Président de la FFF, il est nommé à un autre poste prestigieux, crie au complot et annonce qu’il attaque en diffamation la ministre des Sports. Banale histoire d’un homme de pouvoir accusé de harcèlement sexuel.

L’agitation autour de Noël Le Graët est un cas d’école de guerre de communication menée par des auteurs présumés de violences sexistes et sexuelles. Acculé à démissionner après des accusations, il a fini par céder. Mais dès l’annonce de cette démission, son commando de défenseurs écumait les plateaux télés, radios et grands journaux pour contre-attaquer.

Le notable de 81 ans est visé par une enquête pour « harcèlement moral et sexuel », et épinglé par un rapport d’audit de l’Inspection générale de l’éducation du sport et de la recherche, qui dénonce ses « dérives de comportement » jugées « incompatibles » avec l’exercice des fonctions de président de la Fédération française de football (FFF).

Branle-bas de combat pour sauver l’honneur du patriarche. L’annonce de la démission du président de FFF a été immédiatement suivie de celle de sa nomination à la tête du bureau parisien de la FIFA. Le notable de 81 ans a pu compter sur le soutien d’un ami de longue date, le président de la FIFA qui ne voulait pas laisser la réputation d’un homme être ternie par des accusations qu’il juge probablement futiles.

Mais cette annonce ne pouvait suffire à « laver son honneur » comme l’a clamé Noël Le Graët. Car en annonçant cette nomination, les journaux rappelaient tout de même qu’il était accusé de faits peu honorables. Alors le patriarche a fait sortir de plus puissants détergents pour laver cet honneur annonçant qu’il allait pourquivre en diffamation une ministre.

Il a, au passage, permis de confirmer une hiérarchie d’indignations d’une misogynie achevée dans les médias français. Répondant au journal l’Équipe mardi 28 février, il a dit regretter ses propos décriés sur Zinédine Zidane. En prenant de haut la légende du foot il avait provoqué un tollé médiatique sans commune mesure avec les réactions entourant les dénonciations de ses frasques sexistes.

Lire : Le Graët harcèle les femmes, ça passe. Le Graët méprise Zidane, scandale !

Pour Zidane, Le Graët donne dans l’auto-flagellation « Mes déclarations étaient très maladroites… je me mettrais des claques… Je n’aurais jamais dû dire cela. Mais je me suis tout de suite excusé » dit-il dans le quotidien sportif.

En revanche, lui et ses avocats s’en prennent violemment à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, en annonçant qu’ils vont porter plainte contre elle pour diffamation, devant la Cour de justice de la République, seule instance habilitée à enquêter ou juger des faits commis par des ministres dans l’exercice de leurs fonctions. Et sur ce thème le bruit médiatique est assourdissant. L’avocat Thierry Marembert sur France 5 accusait la ministre d’avoir « menti » sur le contenu du rapport d’audit.

Ce que répète Noël Le Graët dans l’Equipe ajoutant crânement : « Elle m’a appelé lundi matin, cela a duré dix secondes. Elle m’a appelé en me disant qu’elle souhaitait que l’on parle. Je lui ai dit : ’Bonjour Madame la Ministre, plus tard, s’il vous plaît’. Et j’ai raccroché. L’après-midi, j’ai eu longuement le président Macron… Je le connais bien, je lui ai dit qu’il aurait pu un peu freiner ça. »

La version d’Emmanuel Macron n’a pas été rendue publique mais ce récit est un cas de sexisme à de nombreux égards. Le patriarche envoie balader sa ministre de tutelle et ne veut parler qu’au patron de celle-ci. Lequel, selon les dires de l’ex-président de la FFR, l’aurait pris au téléphone sans le renvoyer vers la ministre qu’il a nommée et qui est supposée avoir sa confiance… Une sorte de nouvelle conversation d’homme à homme peut-être ? (lire : Macron et Darmanin « d’homme à homme » : message féministe)

Dans un entretien dans Le Monde, Le Graët s’étale : « Le président de la République m’a appelé hier après-midi, à 16 heures. Il m’a dit que j’étais un dirigeant formidable. Nous avions de bons rapports avant. J’ai du mal à comprendre qu’il ne se soit pas impliqué un peu plus au début de l’audit. J’aurais souhaité qu’il freine sa ministre. Je ne lui en veux pas. Je reste attaché à l’homme. »

Avec ses avocats, Le Graët n’hésite pas à jouer le renversement de discours. Il dénonce dans Le Monde, « une cabale politico-médiatique bien organisée » contre lui au moment où lui-même envoie la grosse cavalerie aux trousses de la ministre des Sports… Sur RTL mercredi 1er mars, Amélie Oudéa-Castéra a pu dire « C’est affligeant, cette stratégie de défense ne dupe pas grand monde » et rappeler que « c’est le procureur qui a décidé souverainement d’ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral et sexuel »… Elle a aussi confirmé avoir eu une conversation « très courte » avec Le Graët mais « en pratique c’est lui qui m’a appelée »… La ministre a fait beaucoup moins de bruit médiatique que lui.

Celles et ceux qui clament que les dénonciations de harcèlement sexuel ruinent des carrières d’hommes repasseront.