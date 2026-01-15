Nominations des Victoires de la musique 2026 : les femmes sur le devant de la scène

L’annonce des nominations de la 41e édition des Victoires de la Musique, qui aura lieu le 13 février 2026, ouvre de belles perspectives pour la reconnaissance des femmes artistes dans une industrie de la musique encore pétrie de sexisme.

Les cinq artistes nommées dans la catégorie « Chanson Originale » sont des femmes. Capture d’écran Instagram @lesvictoires

« Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs ! ». Le refrain entêtant du hit Les filles, les meufs de la chanteuse Marguerite, sorti en avril 2025, résume à lui seul les nominations des prochaines Victoires de la Musique qui font la part belle aux femmes artistes.

21 nominations sur 34

Les nominations de la 41e cérémonie des Victoires de la Musique ont été annoncées ce lundi 12 janvier. Résultat : les femmes raflent 21 nominations sur 34. La catégorie « Chanson originale de l’année » est même exclusivement féminine, c’est-à-dire seulement des titres écrits et interprétés par des femmes. Il s’agit de Fashion Designa de Theodora, Mauvais garçon de Helena, Les filles, les meufs de Marguerite, Tant pis pour elle de Charlotte Cardin et Soleil Bleu, interprété par LUIZA, sur une production du duo Bleu Soleil. C’est une première depuis la création de l’évènement en 1985.

Theodora est aussi l’artiste, femmes et hommes confondus, qui cumule le plus de nominations cette année. Elle figure dans 5 catégories : « Révélation féminine », « Révélation scène », « Album », « Chanson originale » et « Création audiovisuelle » de l’année. La deuxième artiste la plus nommée est Helena. Révélée par l’émission de la Star Academy en 2024, elle totalise quatre nominations. La chanteuse québécoise Charlotte Cardin comptabilise trois nominations.

Elles sont accompagnées de Marguerite, nommée dans la catégorie « Chanson originale » pour Les filles, les meufs, de Suzane pour son clip Je t’accuse dans la catégorie « Création audiovisuelle » et enfin de la chanteuse Santa, nommée dans deux catégories : « Artiste féminine » et « Concert » de l’année.

Des progrès limités

La reconnaissance de ces artistes progresse dans le secteur de la musique. Mais elle reste limitée. En 2025, les femmes ne représentaient que 29% des artistes programmé.e.s dans les festivals de musique, comme l’évalue le Centre national de la musique (CNM). En 2019, ce taux ne s’élevait qu’à 14% en 2019. La féminisation des festivals progresse mais reste insuffisante. (Pour en savoir plus, lire : « Sur scène et dans le public, les femmes cherchent leur juste place dans les festivals« )

Le sexisme ancré dans l’industrie persiste. Déjà en 2019, 690 professionnelles de la musique signaient, dans Télérama, un manifeste contre le sexisme dans la musique. Elles témoignaient avoir été « victimes ou témoins du sexisme qui règne au quotidien ». Lire : « La révolution égalitaire se met en musique«

Plus récemment, en 2025, la chanteuse Flore Benguigui, qui avait quitté le groupe électro-pop L’Impératrice pour des faits de violences sexistes, avait dénoncé le sexisme omniprésent lors de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les milieux artistiques. « Toutes les violences viennent du même endroit : le boys’ club », avait-elle alors conclu.

Que les Victoires de la Musique célèbrent les « artistes féminines » n’est pas anodin. Cela permet de rendre visible la diversité des femmes dans cette industrie, et ainsi d’enrayer la mécanique sexiste qui isole et oppose les femmes entre elles.

