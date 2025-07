P. Diddy reconnu non-coupable de trafic sexuel : la parole des femmes encore décrédibilisée

Le verdict est tombé : Sean Combs – le rappeur et producteur de musique plus connu sous le pseudonyme P. Diddy – a été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution, mais non-coupable de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs. Une nouvelle occasion pour la sphère masculiniste de décrédibiliser la parole des femmes et le mouvement MeToo.

Capture d’écran YouTube (ABC News)

Après sept semaines de procès, Sean Combs exulte. L’icône du hip-hop américain échappe à la prison à perpétuité pour trafic sexuel, extorsion et association de malfaiteurs. S’il a bien été condamné pour transport d’êtres humains à des fins de prostitution, P. Diddy n’encourt plus qu’une peine de dix ans de réclusion criminelle, que ses avocats comptent bien faire descendre à une vingtaine de mois seulement.

Pendant le procès : minimisation des faits et utilisation de tropes misogynes

Trois ans après l’affaire Depp v Heard, le procès opposant Sean Combs à Casandra Ventura (alias Cassie) a une nouvelle fois démontré que prendre la parole n’est pas chose facile pour une victime, d’autant plus lorsque l’accusé est un homme puissant. Pour innocenter son client, l’équipe juridique de P. Diddy n’a reculé devant rien : son plaidoyer reposait sur la défense du mode de vie polyamoureux et « swinger » (i.e. échangiste) du rappeur, peu conventionnel mais légal.

Le Monde évoque des « contre-interrogatoires agressifs », au cours desquels les avocats du producteur américain ont cherché à discréditer les témoins. « Elle [Cassie] a toujours été libre de partir. Elle avait choisi de rester parce qu’elle était amoureuse de lui et qu’il était amoureux d’elle, » a déclaré l’avocat Marc Agnifilo, « elle aime le sexe et grand bien lui fasse ». Au contraire, Cassie évoque l’emprise qu’exerçait Sean Combs sur elle, bien loin des relations consensuelles décrites par l’équipe du producteur.

De 17 ans son aîné, celui-ci l’encourageait à se droguer avant d’avoir des relations sexuelles, « souvent avec des hommes prostitués », sous ses yeux, selon Libération. « Je planais, donc je ne ressentais pas grand-chose », témoigne-t-elle. Une vidéo de 2016 devenue virale, et projetée lors du procès, montre Combs la poursuivre dans les couloirs d’un hôtel de Los Angeles, la saisir par le cou pour la jeter au sol et lui asséner plusieurs coups de pied. La chanteuse précise qu’il s’agissait d’une des rares fois où elle avait eu le courage d’essayer de fuir un « freak-off », véritables marathons sexuels organisés par P. Diddy.

L’équipe juridique tente alors de faire passer Cassie pour une croqueuse de diamants. Dans sa déclaration liminaire, la défense tente de semer le doute au sein du tribunal : « Lorsque vous entendez les témoins qui comparaissent ici, qui vous diront qu’ils ont été victimes, vous vous demandez : « Quel est leur motif ? » Pour beaucoup d’entre eux, la réponse est simple : l’argent. » Dans son livre Credible: Why We Doubt Accusers and Protect Abusers, l’autrice et professeure de droit Deborah Tuerkheimer explique que le trope de la « gold digger » est régulièrement utilisé pour influer sur la perception de la crédibilité des victimes chez les juré·e·s.

Un argumentaire qui semble fonctionner, puisque le jury n’a pas été convaincu que Sean Combs avait employé un niveau suffisant de force ou de coercition sur les victimes pour être coupable de trafic sexuel. À l’inverse, il a bien été prouvé que le rappeur avait organisé et payé des vols entre New York et la Floride pour que des femmes aient des rapports sexuels rémunérés : une condamnation pour transport d’êtres humains à des fins de prostitution ne nécessite pas de prouver que les victimes n’étaient pas consentantes.

Backlash contre le mouvement MeToo ?

Bien que ce procès n’ait pas été télévisé, il a tout de même été largement suivi en ligne, notamment par les membres de la manosphère américaine. « La culture populaire aime les martyrs ; elle aime les histoires de retour ; et franchement, elle aime les hommes », écrit le rédacteur Spencer Kornhaber pour The Atlantic, « de nombreux hommes qui ont été culturellement mis à l’écart pendant le mouvement #MeToo reviennent sur le devant de la scène tout en étant acclamés comme des outsiders vengeurs. »

Bien sûr, les masculinistes se sont immédiatement rués sur la possibilité que l’accusation de Cassie, et des autres témoins, soit motivée par un besoin d’argent. « Elle n’assume aucune responsabilité, » affirme le youtubeur Greg Adams, « À chaque fois c’est : « Mon cerveau n’est toujours pas développé, il m’a filé un truc, il m’a piégée », alors que ça aurait dû être : « J’avais 21 piges, Diddy était un putain de millionnaire kabillionnaire et moi je montais en gamme » ».

Nombre d’entre eux blâment les victimes, assurant qu’elles n’étaient pas « passives », en se servant notamment de certains messages et vidéos envoyés par Cassie à propos des freak-offs. Les deux parties sont alors placés sur un pied d’égalité : « Pour moi et, je pense, pour quiconque se trouve dans la salle d’audience, il s’agit d’une relation dysfonctionnelle entre deux individus extrêmement jaloux, tous deux violents, qui se droguent tous les jours, font la fête tous les jours, où les émotions sont fluides et où il y a beaucoup d’infidélité », argue le podcaster et auteur du livre Why Women Deserve Less Myron Gaines.

Ce scepticisme est avancé dans un contexte général de backlash (ou « retour de bâton ») contre le mouvement MeToo. « Le discours a évolué depuis les années 1980, où on prétendait que le féminisme rendait les femmes malheureuses, » explique la chroniqueuse Violaine de Filippis Abate pour L’Humanité, « aujourd’hui, c’est la vie des hommes qui serait brisée par les « excès » de #MeToo ». Ce backlash est encore intensifié par les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle. Une étude de 2024 du Pew Research Center montre qu’un Américain sur cinq s’informe par le biais d’influenceur·euse·s en ligne. Et lors de ce procès, environ 900 vidéos propageant de la désinformation (miniature trafiquée par l’IA, deepfakes, fausses citations du procès) ont été publiées sur YouTube, amassant près de 70 millions de vues.

Dans ce contexte, il est important de rappeler, comme le fait Violaine de Filippis Abate, que 94 % des plaintes pour viol sont classées sans suite, « sans qu’on ait démontré de prétendus mensonges ». 120 victimes, dont 25 étaient mineures au moment des faits, ont d’ailleurs porté plainte contre Sean Combs pour violences sexuelles, deux semaines après son arrestation.

