Pas de réalisatrice aux Oscars ? « J’abandonne » !

Aucune femme n’était nommée pour l’Oscar de la meilleure réalisation cette année. « J’abandonne » a lâché Patty Jenkins la réalisatrice de Wonder Woman. Les progrès sont très lents…

Si le triomphe du film « Everything Everywhere All At Once » a fait grand bruit lors de la cérémonie des Oscars cette année, les femmes, elles, ont été très discrètes. Et pour cause, aucune réalisatrice n’était en lice pour le prix du/de la meilleur.e réalisateur.trice. lors de cette 95ème édition des Oscars.

Alors Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman, a déclaré dans Variety : « j’abandonne ! » Si elle évoque des efforts de la part de l’organisation, elle note aussi que « Les chiffres sont tout simplement très déséquilibrés en ce qui concerne les personnes qui votent pour ces films. J’ai en quelque sorte cessé d’y prêter attention. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il faudra beaucoup plus pour que les prix soient vraiment plus diversifiés.»

Pourtant les militantes de la parité dans les représentations sur grand écran et en coulisse ne ménagent pas leurs efforts. En janvier dernier, après l’annonce des nominations aux Oscars elles se mobilisaient sur les réseaux sociaux avec un nouvel hashtag #OscarsSoMale.

En 2016 déjà le sujet était sur la table.

Les dernières éditions avaient vu quelques femmes arriver sur le devant de la scène. En 2021 notamment, elles étaient nombreuses à être primées. Mais beaucoup expliquaient ce sursaut de femmes par la pandémie de Covid qui avait empêché beaucoup de grosses productions de sortir. Et des films plus modestes, réalisés par des femmes avaient pu s’engouffrer dans la place laissée vacante.

Face à cette situation désespérante, les femmes ont envie de dire comme Patty Jenkins « I give up » (j’abandonne)…

Mais les petits progrès enregistrés au fil de rudes batailles doivent aussi laisser penser que la situation n’est pas désespérée.

