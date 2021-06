Petite blague sur Zemmour censurée, Christine Berrou démissionne

L’humoriste a préféré quitter Europe1. Avec les nouveaux propriétaires de la radio, le polémiste et possible candidat à la présidentielle deviendrait-il intouchable ?

« On va faire des colliers de nouilles. Non, mon papa il est allergique au gluten ! Bon alors on va faire des porte-clefs en cuir. Non, mon papa il est vegan, il ne porte pas de cuir ! Bon alors on va dessiner des bonshommes qui sourient. Non mon papa c’est Eric Zemmour, il n’aime pas les gens heureux » : voilà la blague que Christine Berrou, humoriste qui amusait les ondes d’Europe1 depuis 2014, voulait faire à la veille de la fête des pères. Mais, sur la radio qui est en train de se rapprocher de CNews où officie Eric Zemmour, interdit de rire de celui qui pourrait être candidat à la présidentielle.

Alors Christine Berrou a illico annoncé qu’elle démissionnait. Une décision spontanée et douloureuse après 7 ans dans une radio qu’elle a aimée. Dans une interview à Télérama, elle raconte avoir envoyé sa démission par SMS et avoir publié l’échange de SMS sur Twitter en tremblant. Après avoir lu son texte, sa hiérarchie lui avait dit « Il est plus raisonnable de retirer cette allusion à Zemmour ». Réponse de l’intéressée : « Là où la liberté d’expression n’a pas sa place, je n’ai pas ma place non plus. Je démissionne ».

L’ambiance est tendue au sein d’Europe 1. Une grève a été déclenchée le 18 Juin et la Société des rédacteurs de la station a publié une tribune dans Le Monde, pour alerter sur l’avenir de la radio du groupe Lagardère qui appartient désormais à Vincent Bolloré via Vivendi. Ce qui a motivé la censure de la « blagounette » de la part d’une direction jusqu’ici plus tolérante : quelques jours avant, un journaliste avait balancé une pique à Eric Zemmour dans un lancement et avait été convoqué par la direction de la radio qui préférait désormais faire profil bas. Dans Télérama, l’humoriste déclare « Cette censure signifie qu’une personne dangereuse est en train de devenir intouchable, et je ne veux pas participer à ça. »

