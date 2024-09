Premier Ministre : décision d’hommes !

Les ballons d’essai se suivent et aucune femme n’apparaît parmi les Premiers ministres pressentis par Emmanuel Macron. Pourtant les femmes sont souvent appelées à la rescousse quand la situation est difficile. Le président cherche sans doute un allié plus qu’une femme sacrificielle.

Pour tenter de sortir du bourbier dans lequel il s’est mis, Emmanuel Macron fait fuiter des noms. Il cherche un Premier ministre à placer face à une Assemblée nationale dans laquelle aucune majorité absolue n’est acquise. Périlleux ! Qu’il s’agisse de personnes qu’il fait venir à l’Elysée pour discuter ou de personnes qu’il pressent pour la fonction, aucun nom de femme ne s’affiche sur les ballons d’essai qu’il envoie.

La formation sortie première lors des élections législatives consécutives à la dissolution, le Nouveau front populaire, a bien proposé une candidate mais le président de la République l’a écartée d’un revers de main. Et selon les journalistes présents à l’Elysée, il lui a fait passer un entretien sévère, digne de l’entrée à l’Ena. Les commentateurs l’ont prise de haut…

Ballons d’essai : nom masculin

Dans la valse d’allées et venues au château, Emmanuel Macron a fait savoir qu’il recevait des hommes, comme les deux anciens présidents de la République François Hollande et Nicolas Sarkozy. Puis des Premiers ministres potentiels comme Bernard Cazeneuve ou le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand. Puis est venu le nom de Thierry Beaudet, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Chacun de ces noms jetés en pâture a fait l’objet de moult commentaires. Et même si aucun n’est finalement nommé, la notoriété qu’ils auront acquise lors de cet épisode sera bonne pour la suite de leur carrière politique. Aucune femme ne bénéficie d’un traitement analogue.

Pourtant, les femmes obtiennent souvent des postes prestigieux quand la situation est désespérée et que les hommes reculent devant l’obstacle.

Elles contournent ainsi le plafond de verre mais se trouvent prises dans le piège de la falaise de verre. Appelées vers les sommets quand tout va mal, une fois en haut, elles travaillent comme des brutes pour des résultats impossibles… Et tombent inéluctablement de la falaise.

Un allié plutôt qu’une femme sacrificielle

Peut-être que si Emmanuel Macron ne fait pas appel à une femme c’est parce qu’il ne cherche pas à envoyer un Premier ministre au casse-pipe. Il veut un allié, qui appliquera sa politique à lui, en dépit du résultat des législatives. Pas une femme sacrificielle pour cette fois.

Mais le président reprend sa route vers le retour de la politique « entre hommes » particulièrement visible lorsqu’il a démis de ses fonctions de Première ministre Elisabeth Borne.

