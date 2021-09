Promenade Gisèle Halimi à Paris

La mémoire de la grande avocate féministe vivra au cœur de la capitale et rappelera ainsi que le féminisme est un dur combat.

« En défendant inlassablement les droits des femmes et l’émancipation des peuples, en donnant une voix aux opprimés, Gisèle Halimi a rendu notre République plus grande et plus belle. Désormais à Paris, ville qu’elle aimait tant, une promenade des berges de la Seine porte son nom » a annoncé Anne Hidalgo, la maire de Paris, mardi 31mai, en inaugurant la promenade située entre le pont des Invalides et le pont de l’Alma, dans le quartier où résidait la grande avocate féministe morte en juillet 2020.

La maire de Paris a rappelé les combats de Gisèle Halimi : contre la colonisation, pour défendre des «plus faibles, des opprimés, des méprisés» et bien sûr son combat «pour les femmes et pour l’égalité». Elle a invité à «méditer sur son exemple» et l’assistance a voulu voir un clin d’œil de celle qui devrait être candidate à l’élection présidentielle lorsqu’elle a ajouté à la fin de son discours «C’est ce que je ne manquerai pas de faire lorsque j’aurai des décisions importantes à prendre»,

Des combats de survie »

Rachida Dati, a, pour sa part, souligné que « Les combats pour les Droits des femmes ne sont pas des combats de vie, ce sont des combats de survie ». La maire LR du 7ème arrondissement de la capitale, celui dans lequel vivait Gisèle Halimi a salué les «convictions républicaines fondatrices et vitales» de l’avocate qui a «tout au long de sa vie, mené de front sa vie de femme, d’avocate, de militante et de féministe».

L’avocate doit recevoir un hommage national au début de 2022 aux Invalides. La question de son entrée au Panthéon reste toujours en suspens.

Cette promenade fera vivre la mémoire de cette grande figure du féminisme dans un pays qui célèbre très peu de femmes dans les noms de rues… Et encore moins de féministes. Une mémoire pourtant indispensable pour ne pas laisser croire aux plus jeunes que l’égalité des sexes se fait toute seule, pour ne pas que ces jeunes s’endorment. Le féminisme est un combat.

