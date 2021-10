Quand Barnier confond extrême droite et lanceuse d’alerte

Pour diaboliser Zemmour, le candidat à l’investiture de la droite le compare à Greta Thunberg ou à Sandrine Rousseau.

Michel Barnier, a été plusieurs fois ministre et deux fois commissaire européen. Candidat à l’investiture de la droite, il se définit comme un gaulliste de la vieille école de la droite républicaine. Dans le programme qu’il dessine pour 2022, la question de l’immigration tient une place importante. Il prône notamment un moratoire (de trois à cinq ans) sur l’immigration dans l’Union européenne. Alors quand, il s’exprime au micro du Grand rendez-vous d’Europe 1 avec CNews et Les Echos le 17 octobre, il tente comme il peut de se démarquer de ses concurrents anti-immigration et notamment d’Eric Zemmour, qui focalise l’attention des médias. Quand les journalistes lui demandent s’il pense que Zemmour peut faire partie de la filiation RPR / gaulliste comme semblent le penser des militants de Les Républicains, il dérive vers un autre sujet.

Pour éviter un amalgame mauvais pour sa propre candidature, il crée un autre amalgame : « Monsieur Zemmour a une lecture ‘ethnicisante’ de la société, il est un peu comme Greta Thunberg ou Madame Rousseau, toujours en train d’exploiter les peurs et les angoisses des gens ». Le candidat met sur le même plan des lanceuses d’alerte qui s’appuient sur des données scientifiques pour tenter de sauver la planète et un candidat qui flirte avec les épouvantails préférés de l’extrême droite pour creuser son sillon….

