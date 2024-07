Quand la France devient ingouvernable, des femmes sont appelées à la recousse

Depuis que la gauche se gratte la tête pour trouver un un.e Premier.e ministre, ce sont des noms de femmes qui sortent au milieu de combats de coqs. Certains égos bloquent sur la candidature de Laurence Tubiana qui a pourtant réussi à mettre d’accord 195 Etats lors de la COP21…

Une dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin. Quatre semaines avec la menace de voir l’extrême droite arriver au pouvoir. Un président qui se vante de jeter une grenade dégoupillée dans les jambes de ses adversaires, mais aussi de ses alliés politiques. Une gauche qui parvient à se rassembler et à proposer un programme au sein du Nouveau Front Populaire (NFP). Un NFP qui arrive en tête sans avoir la majorité absolue à l’Assemblée nationale. Une quête de Premier ministre qui pourrait ne pas être renversé illico par une motion de censure… Le tableau ne donne pas très envie d’y aller.

Deux noms de femmes ont émergé

Dans cet incommensurable pétrin, deux noms sont sortis des conciliabules organisés entre leaders du NFP. Et, curieusement, alors que des visages d’hommes apparaissaient pour débattre sur les chaînes de télévision, ce sont des noms de femmes qui sont apparus. Il y a d’abord eu Huguette Bello, Présidente du département de la Réunion sous étiquette divers gauche proposée par LFI et le parti communiste. Mais le parti socialiste s’est opposé à cette candidature trop à gauche pour espérer faire consensus. Eten quelques heures, celle qui était prête à se dévouer à « décliné sans plus attendre l’offre qui [lui] était faite ».

Vint ensuite le nom de Laurence Tubiana avancé par le Parti socialiste. Celle qui fut, en 2015, l’architecte de l’Accord de Paris pendant la COP21 ne plaisait pas à LFI parce qu’Emmanuel Macron a voulu lui proposer d’être Première ministre en 2019. Plus à gauche que le président de la République, elle avait décliné à l’époque, ce qui devrait être un bon signe pour la gauche…

A l’heure où nous écrivons ces lignes la candidature de Laurence Tubiana est toujours d’actualité. Cette économiste de 73 ans qui dirige la Fondation européenne pour le climat (ECF) depuis 2017, entre autres engagements pour le climat a réussi à mettre d’accord 195 Etats en 2015. Elle devrait arriver à dompter les égos de quelques responsables politiques.

Quand ça va mal…

Il est fascinant de voir que seul des noms de femmes émergent quand la situation est impossible. Nous avons eu l’occasion de le souligner à plusieurs reprises, quand un beau poste de pouvoir est à prendre, on n’entend que des noms d’hommes. En revanche, quand la situation devient compliquée, on appelle les femmes au secours.

Elles finissent par en rire. En 2011, lors de la primaire socialiste, Ségolène Royal plaisantait à propos des financements occultes des partis politiques : « Un bon coup de balai, et hop ! Il y aura du ménage à faire. Et ce n’est pas plus mal que ce soit une femme qui soit élue pour faire le ménage ». Valérie Pécresse s’est approprié ce cliché avec sérieux lorsqu’elle est devenue présidente de la région Île-de-France en 2015… « rien de tel qu’une femme pour faire le ménage » a-t-elle dit une première fois avant de reprendre l’expression à d’autres occasions

Falaise de verre

Autre variante dans les cadeaux empoisonnés faits aux femmes : la falaise de verre. Un phénomène observé lors du remaniement ministériel qui a mis fin au mandat de Première ministre d’Elisabeth Borne : les femmes sont davantage promues lorsque les entreprises sont en crise. En haut de la falaise elles ne ménagent pas leurs efforts mais finissent inéluctablement par chuter.

