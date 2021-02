Quand la gratuité des protections hygiéniques hérisse les poils

Et leurs bières aux terrasses des cafés, et plus encore, les joints qui doivent être fumés, en toute clandestinité … Pardonnez moi, je suis aigrie, mais n'a-t-il pas d'autres problèmes à régler ?

Et les parents, la famille ne sont plus là pour élever et subvenir aux besoins ?

— Christiane DELBECQUE ♦️😷 (@Christianehaze) February 23, 2021