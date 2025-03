Que d’hommes ! Revue de presse

Qui fait du bruit ? Qui chuchote dans les médias ? Cette semaine va-t-elle à nouveau illustrer les conclusions des études sur la représentation des femmes dans les médias ? Les femmes comptent pour moins de 30 % des personnes citées. Et elles sont le plus souvent : « femme de », témoin anonyme, victime ou encore muse. Tandis que les hommes sont bien plus nombreux et plus souvent cités en qualité de décideurs, d’experts ou de héros.



Lundi 17 mars

La victoire de l’équipe de France masculine de rugby au tournois des 6 nations s’étire dans les journaux. Les « héros » s’étalaient sur de nombreuses Unes dimanche et ça a continué lundi matin. « Panache » , « Puissance », « bonheur », « sacre » du XV de France… n’en jetez plus ! Ces héros ont de quoi faire rêver les petits garçons. Le même tournois féminin ne va pas avoir le 10ème de la couverture médiatique accordée aux garçons.

Autre acteur de l’info très visible : le Premier ministre, François Bayrou a été l’invité de France Inter dimanche midi et tous les journaux décortiquent ses propos à la fois flous et très autoritaires quand il s’agit d’annoncer des décisions sur les retraites avant même que le « conclave » supposé revoir la loi contestée ne se réunisse. Du coup, Eric Lombard, le ministre de l’Economie est venu dire que c’était aux partenaires sociaux de s’exprimer… Bras de fer entre hommes

Ce lundi marque aussi le cinquième anniversaire de l’entrée en confinement pour covid19. L’occasion d’entendre le Président de la République dire « nous sommes en guerre », de donner la parole à des experts hommes expliquant la pandémie… et à des femmes, témoins anonymes, qui disent ce qu’elles ont fait durant cette période. Sphère publique pour les hommes, sphère privée pour les femmes.

Autre acteur de la vie politique très visible : Edouard Philippe, candidat à la présidence de la République.

L’examen d’un texte de loi sur le narcotrafic est l’occasion de mettre en lumière le ministre de l’Intérieur.

Bien sûr l’actualité internationale met aussi en avant des chefs de guerre, parfois en treillis.

Une femme cependant fait la Une de beaucoup de journaux. Et c’est pour annoncer une terrible nouvelle : la mort d’Emilie Dequenne, prodigieuse actrice victime d’un cancer rare à 43 ans.

Mardi 18 mars

Les journaux s’ouvrent sur de nouvelles frappes Israéliennes à Gaza tuant des centaines de personnes. Les décideurs sont des hommes, les dirigeants d’Israël. Des femmes sont, certes, entendues à la radio ou à la télévision, mais comme témoins impuissantes du massacre.

D’une guerre à l’autre, les journaux annoncent et suivent la conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Deux hommes, les dirigeants des Etats-Unis et de Russie doivent décider du sort de l’Ukraine et, plus largement de la paix dans le monde.

Les journaux parlent également de l’évacuation musclée de la Gaîté Lyrique la salle de spectacle parisienne où 450 migrants mineurs isolés avaient trouvé refuge depuis décembre. L’occasion de voir se multiplier les coups de mentons autoritaires du préfet de police de Paris, Laurent Nuñez ou des ministres de l’Intérieur et de la Justice. L’occasion aussi de lire dans le Parisien une réaction plus posée de la Directrice générale de la Gaîté lyrique, Juliette Donadieu qui se positionne contre l’expulsion de jeunes migrants, ce mardi matin, « sans mise à l’abri ».

Autres images de femmes sortant des stéréotypes habituels : le retour des astronautes états-uniens bloqués dans l’espace depuis neuf mois… Une femme et un homme. Et autant de parité pour leurs sauveurs.

Le Premier ministre a continué à torpiller son « conclave » sur les retraites, ce qui a donné lieu à des réactions de partenaires sociaux majoritairement masculins même si la question de la retraite des femmes est apparue comme un thème qui pouvait être débattu, tout comme la « pénibilité ». Mais les épisodes passés laissent peu d’espoir. Les femmes retraitées gagnent 40% d moins que les hommes.

Il a aussi été question de foot ce mardi… Masculin bien-sûr

Mercredi 19 mars 2025

Les bombardements israéliens se poursuivent à Gaza

Création d’une quatrième base aérienne à vocation nucléaire en France annoncée par Emmanuel Macron.

Une proposition de loi durcit l’accès à certaines prestations sociales aux étrangers. Bruneau Retailleau, ministre de l’Intérieur se réjouit de la voir adoptée au Sénat. Les critiques de l’impact de cette mesure sur les femmes sont inaudibles.

De plus en plus d’organisations syndicales ont claqué la porte du « conclave » sur les retraites. Sophie Binet, Secrétaire Générale de la CGT est invitée sur France2

Un peu de légèreté. Les journalistes, aux Etats Unis ont pris au sérieux une métaphore de Raphael Glucksmann leur disant « rendez-nous la statue de la liberté. Et le petit Journal en a fait un sujet savoureux ( https://www.instagram.com/reel/DHYhSV2tKgc/?utm_source=ig_web_copy_link ) Mais il n’y avait que des hommes dans tout le sujet…

Jeudi 20 mars

Le retour en France d’Olivier Grondeau, qui était détenu en Iran depuis 2022, a été annoncé par le président de la République, Emmanuel Macron, sur le réseau social X qui pense aussi aux deux autres otages : « Notre mobilisation ne faiblira pas : Cécile Kohler et Jacques Paris doivent être libérés des geôles iraniennes. Toutes mes pensées vont vers eux et leur famille en ce jour.

L’entretien téléphonique de Trump et Zelensky est au centre de l’actualité internationale.

En France, le ministre de l’Economie, Éric Lombard a annoncé le lancement d’un produit d’épargne permettant aux Français de financer des entreprises du secteur de la défense. Une foule d’hommes cravatés a assisté à la présentation du ministre.

Plusieurs ministres hommes se félicitent d’un prochain examen d’une proposition de loi sénatoriale proscrivant le port du voile dans les clubs sportifs.

Le Sénat vote un texte pour réhabiliter les femmes condamnées pour avoir avorté illégalement avant la dépénalisation de l’IVG. Un texte porté par la sénatrice Laurence Rossignol.