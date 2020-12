Rachel Khan : « Partager les scènes, partager les stades »

Ancienne sportive de haut niveau, directrice d’un haut lieu de Hip-hop, écrivaine, Rachel Khan veut s’attaquer aux « pathologies des inégalités » entre femmes et hommes avec Les Nouvelles News.

Ancienne sprinteuse de haut niveau, Rachel Khan est actuellement co-directrice de « La Place », haut-lieu du hip-hop parisien. Écrivaine, on lui doit « Les grandes et les petites choses » (éd. Anne Carrière), ouvrage dans lequel elle raconte les affres du racisme et du sexisme dans le sport et la danse. Elle écrit pour le « Huffington Post » et intervient sur LCI ou France Culture. Rencontre en visio-conférence.

Pourquoi soutient-elle Les Nouvelles News ?

