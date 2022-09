Rentrée radio : révolution féministe dans les grilles

L’époque « hommes à l’info, femmes à l’intime » semble révolue. Des duos mixtes pilotent les grandes émissions politiques.

C’est une révolution qui ne dit pas son nom mais cette année, les grilles de rentrée radio ne sont plus vraiment une parabole du sexisme ordinaire. Auparavant, des hommes pilotaient en solo les tranches d’information politique et générale à forte audience et les femmes pilotaient des émissions parlant intimité, santé, enfant… plus discrètes.

Cette année, sur RTL, Yves Calvi ne sera plus seul aux commandes du 7/9h, il formera un duo avec Amandine Bégot. Sur la tranche du 12/13h, c’est le tandem Céline Landreau et Pascal Praud qui dirigera l’information, Julien Sellier présentera désormais le « RTL soir » avec Marion Calais (18/ 19h) et Aurélie Herbemont accompagnera Éric Brunet pour « On refait le monde » (19/20h).

Ces duos mixtes de l’information sont nouveaux chez RTL mais ils commencent à être plus anciens sur France Inter où l’arrivée de Léa Salamé aux côtés de Nicolas Demorand avait été fraichement accueillie par celui-ci. Le journaliste tenait à être le premier à dire « bonjour et au revoir » en signe de chefferie.

Sur Europe1 la journée commence aussi avec un tandem mixte. Toutes les radios ne pratiquent pas systématiquement le duo homme/femme mais elles avancent vers un certain équilibre dans le pilotage des émissions politiques. France-Info notamment a peu de duos mais sa grille est équilibrée.

Autre bonne nouvelle : quelques humoristes femmes pointent leur nez un peu partout. Elles restent bien moins nombreuses que les hommes. Sur RTL par exemple, Élodie Poux est la seule parmi les cinq qui se succèdent chaque jour de la semaine et le week end. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker a été remplacée par Matthieu Noël le matin juste avant 8 h mais elle garde la tranche horaire de 17 à 18 h en duo avec Alex Vizorek.

Sur Europe 1, c’est le sport qui est mis à l’honneur dans la nouvelle grille. Mais si des efforts ont été faits pour mettre des femmes journalistes de sport à l’antenne, tous les chroniqueurs sportifs sont des hommes.

Bien sûr, il reste encore du chemin à parcourir pour une véritable égalité mais les progrès sont réels dans les grilles radios. Le gros point noir reste le nombre de femmes parmi les invité.es…

