ResteChezToi : les soignant.e.s envoient un message direct

« On a besoin de toi : rejoins le challenge reste chez toi » : le collectif inter-hôpitaux communique haut et clair pour tenter d’enrayer la propagation du coronavirus… Mais dans les rues c’est autre chose.

Rester chez soi pour protéger les autres et se protéger du coronavirus, c’est un message qui a du mal à être entendu par la totalité des Français. Après les annonces du gouvernement communiquant sur une ligne étroite partageant la panique de la désinvolture, « le collectif inter-hôpitaux » a pris les choses en main. Il a lancé une très courte et très efficace vidéo sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Restecheztoi pour inciter les Français.e.s à sortir le moins possible. « On a besoin de toi : rejoins le challenge reste chez toi », demandent ainsi face caméra des infirmier.e.s, pneumologues, médecins, secrétaires médicales…

Leur message est limpide : « On va s’occuper des urgences, on va s’occuper des cas graves, qui auront besoin de nous. Mais on a besoin de toi. Rejoins le challenge #Restecheztoi ». Publié une première fois le vendredi 13 mars, partagé de très nombreuses fois sur Twitter, repris par de nombreux médias, cet appel à la solidarité n’a manifestement pas atteint tout le monde. Dimanche 15 mars en fin de journée la vidéo était à nouveau diffusée avec ce message : « À diffuser encore et encore car beaucoup n’ont pas compris ! On le dit gentiment mais c’est extrêmement sérieux ! #restecheztoi #RESTEZCHEZVOUS »

Entre-temps, un deuxième hashtag #RESTEZCHEZVOUS était apparu et de nombreuses photos et vidéos ont été partagées montrant des lieux noirs de monde. Dans Paris notamment au marché Aligre, ou sur les quais du canal Saint-Martin bondés, avec des foules compactes ou encore à Dunkerque, des « carnavaleux » qui ont organisé une fin de carnaval en dépit de l’interdiction…

Alors il faut le répéter : une personne contaminée asymptomatique peut contaminer son entourage. Cela risque d’essaimer le virus à travers la population et de mettre en danger les personnes fragiles. La crainte des soignant.e.s est l’engorgement de l’hôpital. Seule solution : #Restezchezvous !

Et en plus cela peut permettre de redécouvrir des plaisirs. L’illustrateur Mathieu Persan a proposé une très belle affiche qu’il propose de télécharger sur son compte facebook, afin de la coller dans son immeuble par exemple… Restez à la maison car « il n’a jamais été aussi simple de sauver des vies ».

