Hollie Davidson marque un nouvel essai contre le sexisme dans le sport. À son CV, elle peut désormais ajouter : première femme à arbitrer un match du XV de France masculin. Mais, sur les réseaux sociaux, l’arbitre devient la cible d’insultes sexistes.

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