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Sport

Rugby : le Crunch féminin bat des records d’audience… mais ne fait pas la Une

par Clara Authiat
Ecrit par Clara Authiat

La finale du Tournoi des Six Nations féminin comptabilise une affluence record au stade et une audience sans précédent à la télé. Si les médias commentent davantage le rugby féminin, la Une reste réservée aux sports masculins.

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