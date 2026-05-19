Rugby : le Crunch féminin bat des records d’audience… mais ne fait pas la Une

La finale du Tournoi des Six Nations féminin comptabilise une affluence record au stade et une audience sans précédent à la télé. Si les médias commentent davantage le rugby féminin, la Une reste réservée aux sports masculins.

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