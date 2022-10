Sacheen Littlefeather, injustement huée aux Oscars en 1973, est morte

Elle avait refusé un Oscar au nom de Marlon Brando pour protester contre le traitement des personnes autochtones par l’industrie cinématographique. Elle est morte quelques jours après avoir reçu des excuses.

« Quand je serai partie, rappelez-vous toujours que chaque fois que vous défendrez votre vérité, vous garderez en vie ma voix et les voix de nos nations et de nos peuples. » C’est la citation de Sacheen Littlefeather mise en exergue sur Twitter par l’Académie des Oscars qui a annoncé son décès à l’âge de 75 ans.

Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw — The Academy (@TheAcademy) October 3, 2022

Il y a quelques semaines cette même académie lui présentait des excuses, 50 ans après une cérémonie qui avait bouleversé sa vie. Sacheen Littlefeather, Apache et Yaqui, avait été huée lors de la cérémonie des Oscars de 1973, la première à être diffusée en direct dans le monde entier. Elle expliquait, au nom de Brando, pourquoi il ne voulait pas accepter son Oscar du meilleur acteur pour Le Parrain (The Godfather). La star avait demandé à l’actrice de refuser le prix pour lui, pour protester contre le traitement des Amérindiens par l’industrie cinématographique. Elle concluait son discours par ces mots :«J’espère ne pas avoir interféré dans cette soirée, et qu’à l’avenir, nos cœurs et notre empathie seront emplis d’amour et de générosité. Marlon Brando vous remercie». Huées dans la salle au point que John Wayne, vedette du western, avait tenté d’agresser Sacheen Littlefeather à sa sortie de scène. Par la suite, l’actrice a connu les pires difficultés pour être employée à Hollywood.

Mi-août 2022, cinquante ans plus tard, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a présenté ses excuses à la comédienne dans un courrier. «Les insultes que vous avez subies à cause de cette déclaration étaient déplacées et injustifiées, y écrivait le président de l’Académie, David Rubin. Le fardeau émotionnel que vous avez porté et le coût pour votre propre carrière dans notre industrie sont irréparables.»

Avant de poursuivre : «Pendant trop longtemps, le courage dont vous avez fait preuve n’a pas été reconnu. Pour cela, nous vous présentons nos plus sincères excuses et notre sincère admiration.» Sacheen Littlefeather avait réagi lors d’un événement organisé à l’Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles il y a quelques jours. Elle avait alors estimé qu’il n’était « jamais trop tard pour des excuses» – ni «pour le pardon».

