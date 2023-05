Salariées Vertbaudet en lutte féministe

En grève depuis plus de deux mois, les salarié.es sont soutenu.es par des élues, des artistes et militantes féministes pour mener une lutte contre le mépris du travail des femmes.

« Votre lutte est symbolique de ce qu’il se passe quand le mépris de classe se cumule au sexisme. » Voilà pourquoi Sophie Binet, la nouvelle secrétaire nationale de la CGT, est entourée, le 23 mai, d’élues et responsables associatives venues soutenir les grévistes de Vertbaudet qui ont fait le déplacement à Paris pour manifester devant le siège du groupe propriétaire de la marque de puériculture (Equistone Partners Europe).

72 salarié.es de l’usine Vertbaudet de Marquette-lez-Lille (Nord), principalement des femmes, sont en grève pour la première fois de leur vie depuis le 20 mars dernier pour réclamer des augmentations de salaires. Neuf semaines de grève depuis la présentation de l’accord salarial pour 2023 prévoyant 0 % d’augmentation pour des salariées payées au Smic depuis leur entrée dans l’entreprise, parfois depuis 20 ans…

Usage de force contre les grévistes

Depuis ces plus de deux mois de grève, la direction de l’entreprise n’a pas fait un pas vers une augmentation de salaire, tout juste a-t-elle proposé des primes. En revanche, il a été fait usage de force : « la spirale de l’intimidation et de la violence » dénoncent, dans une tribune publiée dans Le Monde, les élues et militantes féministes qui soutiennent les grévistes. « Le 16 mai, au lieu d’organiser une médiation, la préfecture a envoyé la police évacuer le piquet de grève. Résultat : deux gardes à vue, une gréviste violentée puis hospitalisée avec quatre jours d’interruption temporaire de travail, six salariées convoquées pour un entretien préalable. La spirale de l’intimidation et de la violence a été franchie avec le guet-apens dont a été victime un délégué syndical CGT. » Dans un communiqué, l’Union locale de la CGT raconte que le soir, un délégué a été « copieusement gazé, frappé » par des personnes se présentant comme des « policiers en civil » venus l’interpeller devant son domicile au cri de « sale gréviste ».

Une lutte symbolique

Dans leur tribune, les soutiens des grévistes expliquent pourquoi cette lutte est féministe. « Leur grève met en lumière une question centrale. Comment, sans salaire digne, faire ses choix de vie, quitter son conjoint si on le souhaite et pouvoir nourrir ses enfants ? Comment être libre sans indépendance économique ? »

Elles soulignent aussi l’hypocrisie de ceux qui déclarent la main sur le cœur, vouloir l’égalité femmes-hommes au travail. « On ne peut pas à longueur de journée déplorer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes et, quand des femmes luttent pour gagner une revalorisation de leurs salaires, être aux abonnés absents. »

Devant la CGT Sophie Binet a annoncé « la nationalisation du conflit »… « si d’ici vendredi soir, il n’y a pas d’accord de fin de sortie de conflit, les 600 000 syndiqué•es de la CGT se mettront en action ».

Le jour même, lors des questions au gouvernement, le député LFI David Guiraud a ainsi appelé au boycott : « N’acceptez pas d’acheter à une marque qui brutalise les femmes. Boycottez Vertbaudet ! »

Comme la lutte de l’Ibis Batignolles, le combat des Vertbaudet devient un combat symbolique pour les droits des femmes.

C’est pourquoi les appels à soutenir les grévistes se multiplient. La sénatrice PS Laurence Rossignol qui a pris le micro aux côtés des grévistes devant le siège social parisien de l’entreprise a dit qu’elle recevait, depuis la tribune publiée dans le Monde, beaucoup d’appels de personnes souhaitant aider financièrement les grévistes à tenir bon sur ces principes et combats qui servent la cause des femmes. (réponse ici)

