Sanna Marin fait la fête, les conservateurs veulent sa tête

La Première ministre finlandaise est à nouveau la cible d’attaques n’ayant rien à voir avec la politique qu’elle mène.

Sanna Marin répond à la presse

Le Figaro semble scandalisé : Sanna Marin, la Première ministre social-démocrate de Finlande a fait la fête avec des ami.es, -des images d’une vidéo privée ont été diffusées sur Instagram- et le quotidien français détaille ce que l’opposition lui reproche. Considérant que ces images sont une preuve de son inaptitude au pouvoir, cette opposition réclame sa démission comme une évidence. Et l’article du Figaro, à lire ici, a fait l’objet de tweets tellement sexistes qu’ils ont été retirés quelques minutes après avoir été publiés.

En creux, il est avant tout reproché à Sanna Marin d’être une belle jeune femme de 36 ans. Le Figaro la décrit ainsi : « Jean blanc moulant, s’attelant à des déhanchés… ». Puis le quotidien reprend des élucubrations de l’opposition finlandaise : « …avec une énergie telle que les internautes s’interrogent : leur première ministre serait-elle sous l’emprise de la drogue ? »

Sanna Marin a dû expliquer à la presse de son pays que ces élucubrations ne tenaient pas, proposant même de faire un test pour montrer qu’elle ne prenait pas de drogue.

Puis elle a simplement envoyé balader ses détracteurs et affirmé qu’elle menait une vie normale. « J’ai une famille, un travail et parfois un peu de temps durant lequel je profite de mes amis. (…) Et je vous le confirme : j’ai dansé et j’ai chanté, j’ai pris mes amis dans mes bras et bu de l’alcool. » Avant d’ajouter « Je compte bien rester la même personne que j’ai toujours été, et j’espère que les gens seront d’accord. Nous vivons en démocratie, et il y a des élections pour régler ce genre de débat ».

Sur les réseaux sociaux, beaucoup d’images d’hommes ou de femmes politiques de droite, ou d’extrême droite, en train de danser ressortent… Rappelant que ces personnalités n’avaient pas été jugées inaptes au pouvoir lorsqu’elles faisaient la fête. Donald Trump alors candidat à sa succession à la tête des Etats-Unis avait simplement fait rire la droite et l’extrême droite en se déhanchant sur la musique de YMCA (voir ce Tweet) lors d’un meeting politique (pas dans une soirée privée)… Mais n’importe quel fait ou geste de la Première ministre finlandaise est brandi par les conservateurs pour reprendre la vieille antienne misogyne selon laquelle une jeune et belle femme doit être tenue à l’écart du pouvoir.

Ici, elle répond aux questions d’Euronews.

