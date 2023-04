Sanna Marin, Jacinda Ardern et les gouvernantes « humaines »

Trois dirigeantes de pays donnent un grand coup de frein à leur carrière politique. En quittant le pouvoir elles caressent l’espoir d’avoir promu une autre façon de diriger.

La Première ministre Finlandaise Sanna Marin a fait une annonce inhabituelle après que son parti, les socio-démocrates, a été battu lors des élections législatives du début du mois. Elle a décidé qu’elle allait quitter la tête de sa formation politique et se contenterai d’achever son mandat de députée avant de, peut-être, tourner la page de la politique.

Elle est la troisième femme dirigeante, après la Néo-zélandaise Jacinda Ardern et l’Ecossaise Nicola Sturgeon à prendre une telle décision quand les dirigeants hommes ont plutôt l’habitude de s’accrocher au pouvoir. Les dirigeantes partantes avaient expliqué leur renoncement par l’usure, la fatigue causées par de telles responsabilités et plaidé être des « êtres humains ».

Lire : « Je suis un être humain », Jacinda Ardern, Première ministre néo-zélandaise, démissionne. Et Nicola Sturgeon, Première ministre d’Écosse démissionne

Ces trois dirigeantes ont donné à l’exercice du pouvoir un nouveau visage et espèrent que ce tournant féministe qui ne dit pas son nom perdurera en politique… ce qui n’est pas évident.

Sanna Marin était devenue, en 2019, à 34 ans, la plus jeune Première ministre du monde. Elle n’a bien sûr pas échappé au sexisme et a dû faire face à une opposition qui refusait qu’une jeune femme puisse faire la fête.

Lire : Sana Marin fait la fête, les conservateurs veulent sa tête

Récemment, avec Jacinda Ardern, elle remettait à sa place un journaliste qui posait des questions futiles :

Lire : « Nous sommes Premières ministres » réponse basique à une question sexiste

Comme Jacinda Ardern et Nicola Sturgeon, Sanna Marin a dit aspirer au calme. Evoquant le « grand honneur » de mener le gouvernement depuis trois ans et demi, elle a souligné « des moments exceptionnellement difficiles » et s’en est ouverte : « Je dois franchement admettre que ma propre endurance a été mise à l’épreuve durant ces années », a-t-elle expliqué. « J’espère que j’aurai une vie un peu plus calme, avec ces responsabilités derrière moi ».

Durant leur passage au pouvoir, ces femmes ont donné la priorité au social. Ont-elles pu sédimenter une autre façon de faire de la politique ?

C’est l’espoir de Jacinda Ardern qui a déclaré : « vous pouvez diriger, tout comme moi », lors de son discours d’adieu au Parlement, mercredi 5 avril,. « Je m’étais convaincue qu’une personne inquiète n’avait pas sa place ici, j’avais tort. » Mais à la fin de son mandant, elle affirme que la « nature inquiète », peut être « la pire caractéristique pour une responsable politique, ou la meilleure, selon le point de vue ». Alors elle envoie un message fort pour déviriliser l’image du dirigeant politique : « Vous pouvez être anxieux, sensible, gentil, et avoir le cœur sur la main », a-t-elle affirmé. « Vous pouvez être intello, avoir tendance à pleurer, être affectueux »… et avoir « votre place » au Parlement.

Lors de la crise du covid déjà, les dirigeantes de plusieurs pays se distinguaient de leurs homologues masculins « en guerre » contre la pandémie en abordant la crise dans un climat de concertation, d’écoute, d’aide…

Lire : Les femmes dirigeantes meilleures que les hommes face à la pandémie ?

Reste à savoir si l’héritage féministe de ces dirigeantes sera repris et prolongé. Les dernières femmes arrivées à la tête d’Etats ont plutôt, comme l’italienne Giorgia Meloni, une conception viriliste du pouvoir.

Lire aussi dans Les Nouvelles News

Des congés naissance longs et égaux en Finlande

La Première ministre néo-zélandaise mène une politique du bien-être

Les Etats-Unis s’engagent dans une politique féministe

Diplomatie féministe : nouvel élan en Allemagne