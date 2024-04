​​Semblant de parité dans le secteur de l’audiovisuel

En apparence, le secteur de l’audiovisuel semble avoir atteint une véritable parité. Pourtant, lorsqu’on s’y intéresse de plus près, les postes clés et à responsabilité sont encore occupés en majorité par des hommes.

« La parité est en passe d’être atteinte dans l’audiovisuel… sauf pour les postes de direction où les femmes restent des exceptions » déplore la productrice Julie Coudry. Ce constat, elle n’est pas la seule à le faire : une récente étude de l’Observatoire de l’Égalité femmes-hommes fait le point sur la place des femmes dans le secteur l’année précédente. Elle révèle que seulement 25% des films d’initiative française agréés en 2023 ont été réalisés par des femmes et que le budget alloué à la réalisations des films créés par des femmes est de 3,9 millions, soit 25% de moins que ceux des hommes. Les inégalités continuent : en moyenne, 22% des œuvres comportent la moitié de femmes parmi les chefs de poste en 2023 (33 % en fiction, 21 % en documentaire et 9 % en animation). Un constat décevant et plotôt contraire aux discours mis en avant par les institutions qui se réjouissent d’une évolution dans le secteur de l’audiovisuel.

Une parité pleine de stéréotypes

Toutefois, il est vrai que certaines professions du secteur affichent une presque parité, comme les métiers de la décoration (44,6% de femmes) ou du montage (42,2%). D’autres, comptent même une majorité de femmes. Parmi les quarante-quatre professions analysées par L’Observatoire de l’Égalité dans cette étude, six d’entre-eux sont majoritairement féminin : cheffes maquilleuse, cheffes costumière et directrices de postproduction en fiction, documentaliste et directrices de production en documentaire et enfin directrices de production en animation.

Mais ce constat optimiste est à nuancer selon Nawell Amour, program manager et membre du réseau EWA Network, rencontrée lors du festival Séries Mania, qui s’est tenu du 15 au 22 mars 2024 à Lille : « Chez EWA Network, on a un point de vue global sur le secteur audiovisuel européen. Si en France on se réjouit de voir les femmes de plus en plus nombreuses, les pays Scandinave, eux, trouvent cela normal car ils ont atteint la parité depuis bien plus longtemps ! ».

En effet, lorsque l’on déplace la loupe sur les métiers historiquement majoritairement masculins, les statistiques chutent ! Les cascadeuses ne représentent que 15,2% des professionnels engagés dans des projets en 2022. L’étude démontre également que les métiers du son et des prises de vues ne font pas mieux puisque les femmes représentent moins de 15% des effectifs. Mais là où les femmes sont le moins représentées, c’est aux postes de mixage : 4,8%. Le plafond de verre résiste.

L’accès des femmes aux postes de pouvoir, telle que la réalisation, reste minoritaire. « Plus un poste est prestigieux, moins les femmes l’occupent, c’est systémique ! Au-delà d’un système qui empêche les femmes d’accéder à ces métiers, elles ont manqué de modèles féminins, ce qui impacte leur capacité à se projeter dans les postes de direction » dénonce Julie Coudry. Une analyse confirmée par un récent rapport du CNC sur la parité au cinéma.

Pour ne rien arranger, l’étude révèle que les écarts de salaire persistent : le salaire horaire brut moyen d’une réalisatrice salariée d’une société de production audiovisuelle de fiction en 2022 est de 63€ par heure, soit -3,9 % par rapport à celui d’un homme.

L’efficacité des politiques de féminisation

La solution serait-elle alors de sur-représenter les femmes afin de gommer ces inégalités ? « C’est l’une des solutions » reconnaît Nawell Amour, avant d’ajouter : « c’est aussi une manière d’éduquer le public tout en le divertissant ». Cette dernière vient d’ailleurs de lancer le Series Accelerator Programme. En partenariat avec la plateforme Netflix, ce dispositif est réservé aux productrices afin de les accompagner dans le développement de leur projet. Si, sur le long terme elles sont vouées à disparaître, les politiques de féminisation ont permis aux femmes d’accéder aux professions qui leur étaient le plus hostiles. France Télévision fait office de modèle en la matière : depuis 2019, le groupe s’est engagé à « atteindre 30 % de femmes réalisatrices dans les fictions qu’il pré-finance ». En 2023, 25 % des fictions ont été réalisées par des femmes.

Ce n’est d’ailleurs plus un secret : la parité à l’écran commence derrière la caméra ! « Dans les projets qui sont attentifs à ne pas reproduire des clichés ou du sexisme ordinaire, c’est souvent qu’il y a eu une femme dans l’équation » observe Julie Coudry, qui porte une attention particulière aux questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans ses projets. « Je n’ai pas de difficultés à trouver des femmes avec qui travailler, revendique t-elle avant d’ajouter : Il y a quelques années, je me suis auto-imposée une forme de discrimination positive. Ça m’a permis de développer tout un réseau de femmes dans le secteur et de ne pas avoir uniquement des noms de réalisateurs qui me venaient en tête. Au départ je m’imposais d’avoir des équipes paritaires en écriture et en réalisation, mais aujourd’hui c’est devenu naturel ! ».

