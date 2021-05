Seulement des hommes dans l’opération séduction des jeunes du président

« Concours d’anecdotes » avec deux youtubeurs stars, appel à un footballeur, concert de rap, de métal… Pour chercher le vote des plus jeunes en 2022, Emmanuel Macron se met en scène seulement avec des hommes.

Emmanuel macron n’a pas ménagé sa peine la semaine dernière pour amadouer les jeunes en vue de la prochaine élection présidentielle. Mercredi, dans l’Aube, le chef de l’État lançait le « Pass Sport », une aide pour que les jeunes s’inscrivent dans des clubs. Vendredi, à Nevers, il donnait enfin le jour à une promesse de campagne : le Pass Culture doté de 300 euros permettant aux jeunes, âgés de 18 ans, d’acquérir des billets, des biens culturels et de s’offrir des cours dans des disciplines artistiques.

Et surtout, il a travaillé sa communication . Pour se montrer complice avec ces jeunes, Emmanuel Macron s’est mis en scène avec des stars pouvant faire ruisseler leur popularité sur lui. Des stars masculines. Oubliés la grande cause nationale du quinquennat et les « rôles modèles » si indispensables à la lutte contre les stéréotypes sexistes!

Dimanche, dans une vidéo avec le duo de Youtubeurs stars, McFly et Carlito, le président s’est livré à un « concours d’anecdotes » et a appelé le footballeur vedette Kylian Mbappé avant d’assister à un mini-concert de métal dans les jardins du palais. La vidéo affichait 12 millions de vues ce dimanche. Quelques jours avant, le président avait assisté à la fin d’un concert du groupe de rap 47Ter, un trio de garçons… Il a aussi, durant cette semaine, rencontré le président de la Fage, première organisation étudiante.

Emmanuel Macron est critiqué par ses opposants pour cette opération séduction envers les jeunes. Ceux-ci lui reprochent de ne pas se préoccuper de la précarité de ces jeunes. Mais ils ne voient pas le côté sexiste des messages. Pas plus que les jeunes eux-mêmes qui semblent être sous le charme. Selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche qui montre une hausse de 3 points de la cote de popularité présidentielle, Emmanuel Macron progresse particulièrement chez les plus jeunes, avec une cote de 51 % chez les 18-24 ans, soit 8 points de plus qu’en avril. Pas de quoi inciter le président à lutter contre l’invisibilisation des femmes.

Articles similaires

Partager cet article

A VOUS DE JOUER

o Vous appréciez nos articles ?

o Vous voulez partager l’information pour que tout le monde ouvre les yeux sur l’inégalité des sexes ?

o Vous considérez que l’égalité dans les médias est la mère de toutes les batailles pour l’égalité ?

o Vous savez qu’un journal indépendant et de qualité doit employer des journalistes professionnels ?

Si vous avez répondu oui à une de ces quatre questions, faites un don pour financer l’information. Ce don est défiscalisé à 66 %. (Un don de 50 € vous coûte en réalité 17 €)

JE FAIS UN DON