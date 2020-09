Sexisme décomplexé de Gérald Darmanin au Sénat

Au beau milieu d’un sujet grave, le ministre de l’Intérieur fait une lourde blague sexiste qui fait rire les sénateurs.

C’est sur un ton badin que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a répondu à une question de la sénatrice Marie-Pierre de la Gontrie portant sur les droits humains. La scène se déroule dans la soirée du 17 septembre. Le ministre de l’Intérieur est auditionné par la commission d’enquête du Sénat chargée de l’évaluation des politiques publiques face aux pandémies. Il a déjà été interpellé parce qu’il ne portait pas le masque mais ne perd rien de sa désinvolture. La sénatrice socialiste Marie-Pierre de la Gontrie revient sur la polémique de l’interdiction de distribution de repas aux migrants dans le centre-ville de Calais. Après avoir expliqué qu’il pense à la protection des droits humains « de la population calaisienne qui vit des situations délicates », le ministre enchaîne en souriant : « Je me ferais plaisir de passer une soirée, une nuit, une journée avec madame la sénatrice à Calais, à la rencontre des habitants… » Une sorte de simulation de drague lourde qui a stupéfait la sénatrice… mais fait rire pas mal de sénateurs dont le président de séance. Le « paternalisme lubrique » * dans toute sa splendeur.

Marie-Pierre de la Gontrie a posté l’extrait sur Twitter avec ce commentaire : « Voilà comment le ministre Darmanin répond à une parlementaire ..femme …en pleine commission d’enquête …avec un petit sourire satisfait »

De quoi enrichir la batterie de casseroles sexistes du ministre

Sur Twitter, la linguiste Laetitia Veron décrypte le sexisme du comportement du ministre et de l’assemblée qui rit

Extrait qui montre à quel point il s'agit de relations de pouvoir et non de séduction. #Darmanin ne cherche pas à plaire à son interlocutrice mais au contraire à la déstabiliser, à l'humilier, à se prouver et nous prouver qu'il peut se permettre de publiquement parler ainsi. https://t.co/WbCEPwNH0P

