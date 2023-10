Six experts, la ménopause et des époux satisfaits

Un traitement médical qui « satisfait les hommes et les enfants » : à l’occasion de la journée mondiale de la ménopause, six hommes devisent sur CNews.

En cette journée mondiale de la ménopause, c’est un homme, un médecin, qui était invité sur le plateau de l’inénarrable Pascal Praud sur Cnews pour faire la pub de son livre et des traitements qu’il prescrit aux femmes lorsque vient la ménopause. L’invité de « l’heure des pro », a eu presque cinq minutes pour s’exprimer à cette tablée de six hommes. Des habitués du plateau, des experts qui ont un avis sur tout. Sur la chaîne, qui ouvre grand son micro à la droite et à l’extrême droite depuis qu’elle a été reprise par Vincent Bolloré, rien d’étonnant à voir des plateaux 100 % hommes tenant des discours conservateurs et patriarcaux.

Le casting choisi pour parler d’un sujet qui concerne à « 100 % des femmes », était déjà cocasse. Le discours le fut aussi. Bien sûr les échanges ont commencé par quelques mots de compassion pour les femmes qui subissent de nombreux désagréments. Pascal Praud a même rappelé que docteur ménopause disait que si les hommes étaient concernés par la ménopause, ils auraient trouvé des traitements depuis longtemps. (NDLR : ce sont des femmes qui disent cela a propos de la ménopause, mais aussi des douleurs d’accouchement, des douleurs de règles, de l’endométriose… sans aller sur les plateaux télés se vanter de faire de bons mots)

Passée cette compassion convenue, docteur ménopause a cru bon de préciser que c’étaient souvent des hommes qui l’appelaient parce qu’ils voyaient leur femme mal en point. Ils l’appelaient « au secours », « dans le désespoir de leur femme » dit-il…

Et après lui avoir fait dérouler une argumentation sur le traitement miracle qu’il proposait, sans parler d’effet secondaire possibles, Pascal Praud a demandé au docteur si les femmes étaient satisfaites.

Réponse : oui. (Ça alors !) Mais ce n’est pas tout. Docteur ménopause a tenu à en rajouter une couche pour dire : et « les époux sont satisfaits et les enfants autour sont satisfaits.» Un clin d’œil au patriarcat tout en finesse…

SI vous tenez à voir l’émission, c’est ici : émission du 18 10 2023 vers 1’10’30 : https://www.cnews.fr/les-replays/l-heure-des-pros

