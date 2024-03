Smoke Sauna Sisterhood : une chaleureuse sororité

Dans Smoke Sauna Sisterhood, la réalisatrice Anna Hints place sa caméra dans les vapeurs d’un sauna. Ici, au sein d’une cabane perdue en Estonie, des femmes se parlent.

Le sauna à fumée est une tradition des campagnes du Sud-Est de l’Estonie : les femmes se retrouvaient dans ces lieux sacrés dans la nature, certaines même y accouchaient et y lavaient les morts. Mais surtout elles parlaient entre elles. La réalisatrice Anna Hints les a pratiqués enfant avec sa mère et sa grand-mère. Elle a donc choisi de poser sa caméra dans ce refuge qu’elle compare au ventre maternel, pour recueillir des paroles féminines. Paradoxalement, l’idée lui est venue lors d’une longue retraite du silence ! Plusieurs années ont été nécessaires pour concrétiser son projet un peu fou : il a fallu inventer des solutions techniques pour la caméra et la prise de son, car non seulement il peut faire jusqu’à 80 degrés dans un sauna à fumée, mais c’est un lieu très exigu et… enfumé !

Le jeu en valait la chandelle : pendant que se déroulent des histoires personnelles qui prennent leur temps, les corps des femmes deviennent des tableaux et paysages. L’image est magnifique et reste pudique, alors que même que les confidences sont criantes de vérité. Les participantes, dont on sait simplement qu’elles sont estoniennes, nous touchent aussitôt malgré la distance : relations avec leur mari, leurs parents, viol, sexualité, maternité, tous ces sujets sont universels et éternels. Au fil des saisons, la petite cabane devient refuge de thérapie collective par la parole. En parallèle, les sorties dans la nature, que ce soit pour se baigner dans l’eau glacée de la rivière, ou chanter ensemble, sont autant de moments de joie collective. Une vieille femme, véritable apparition dans la lumière aveuglante et la fumée, raconte les difficultés de la génération précédente, ce qui nous permet de réaliser à quel point les choses ont déjà changé. Et peuvent encore changer.

Ce premier documentaire de la réalisatrice (après des courts métrages) a été sélectionné dans plus de 70 festivals dans le monde, où il a cumulé les récompenses, notamment le Grand Prix au FipaDoc de Biarritz en janvier dernier. Un voyage à ne pas manquer.

Smoke Sauna Sisterhood de Anna Hints, documentaire (89 minutes), produit par Alexandra Film, distribué par les Alchimistes. En salles le 20 mars 2024.

