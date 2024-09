Thaïs d’Escufon chez Hanouna : la rentrée médiatique du groupe Bolloré

Sur Europe 1, Cyril Hanouna devient l’animateur d’une nouvelle émission politique. Pour l’accompagner, d’autres personnalités phares des médias Bolloré, notamment l’influenceuse masculiniste Thaïs d’Escufon. Les idées anti-féministes se propagent, sans entrave, dans la sphère médiatique.

C’est la rentrée sur les ondes et les différentes radios dévoilent les nouveautés de leur grille. Europe 1, dont le milliardaire Vincent Bolloré est le propriétaire, a inauguré sa nouvelle émission politique « On marche sur la tête », animée par Cyril Hanouna et lancée précipitamment en juin à l’occasion des élections législatives. L’animateur, entouré d’un casting 100% Bolloré pour cette rentrée, continue de s’imposer dans le paysage médiatique, et ce, malgré le non renouvellement du canal C8.

Cyril Hanouna voyage d’un média Bolloré à un autre

Au mois de février, lors de la réattribution des canaux de la TNT par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), une pétition avait été lancée afin d’écarter CNews et C8. La raison ? « Pas moins de 34 interventions ont été recensées en deux ans pour signaler des faits de désinformation, de racisme, de sexisme, d’incitation à la haine, de non-respect du pluralisme, d’un manque d’honnêteté dans l’information’ ou encore en raison de la prépondérance du temps de parole accordé à l’extrême droite en période électorale. », interpelle la pétition. Résultat : en juillet, l’Arcom choisit de ne pas renouveler la fréquence de la TNT de C8, qui diffusait notamment l’émission Touche pas à mon poste (TPMP) dans laquelle l’animateur Cyril Hanouna manifestait des prises de positions en faveur du Rassemblement National (RN).

Cependant, l’animateur a vite trouvé un nouveau support sur Europe 1. Le 14 juin, Sophie Davant, l’animatrice de Sophie et les copains, est alors congédiée pour laisser la place à Hanouna et sa nouvelle émission politique quotidienne intitulée On marche sur la tête. En juillet, Éric Zemmour est le premier invité. Le ton est donné.

Récidive. Une quinzaine de jours après son lancement, l’émission reçoit une mise en garde ainsi qu’une mise en demeure de l’Arcom suite à de nombreux signalements pour un manque de « mesure et d’honnêteté » en raison de l’absence de pluralisme dans le choix des invités mais également des chroniqueurs.

Une équipe 100% Bolloré

Ce lundi 26 août, On marche sur la tête a dévoilé les chroniqueurs de l’émission. Parmi eux : quelques fidèles de TPMP, notamment Valérie Benaïm, Gilles Verdez et Guillaume Genton, mais également des personnalités phares de CNews telles que Pascal Praud, le journaliste Eliot Deval et Olivier Dartigolles, ancien porte parole du PCF et régulièrement invité sur la chaîne. Pour compléter cette équipe : Thaïs d’Escufon, l’ex porte-parole du groupuscule néonazi Génération identitaire qui fut dissous en raison d’une idéologie incitant à la haine et à la violence envers les étrangers et la religion musulmane. Désormais reconvertie en influenceuse d’extrême-droite, Thaïs d’Escufon multiplie les contenus xénophobes et anti-féministes sur ses plateformes. Sur son compte X, on peut lire : “Plus le féminisme avance, plus le bonheur des femmes recule. Plusieurs études confirment ce constat sans appel. Il est temps d’arrêter les frais et de déconstruire les déconstructeurs. Les femmes veulent davantage de patriarcat, pas moins.” ou encore “Elle insiste systématiquement pour que vous vous protégiez ? Elle ne vous aime pas tant que ça. Si une femme vous aime sincèrement, elle ne sera pas pointilleuse sur sa contraception”… Elle est suivie par 70.000 personnes sur X et 217.000 sur Youtube.

Au programme de cette première émission : qui sera nommé Premier ministre ? Si Gilles Verdez est le seul à défendre la candidate du NFP Lucie Castets, les noms du socialiste Karim Bouamrane ou même de Gabriel Attal et de Gérald Darmanin sont préférés. Thaïs d’Escufon, quant à elle, n’hésite pas à défendre Jordan Bardella. Voilà donc à quoi il faut s’attendre dans cette nouvelle émission politique dirigée par Hanouna.

Le non-renouvellement de C8 par l’Arcom n’a finalement que peu entravé l’idéologie portée par le groupe Bolloré, que ce soit à la radio sur Europe 1, à la télé sur C8 ou encore en presse écrite depuis le rachat du JDD. Une idéologie qui soutient les valeurs de l’extrême-droite et teinte le paysage médiatique d’un discours conservateur, xénophobe et anti-féministe.

