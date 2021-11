Thomas Sotto, journaliste sacrificiel

Compagnon d’une communicante de Jean Castex, le journaliste annonce se mettre en retrait des antennes. Il est présenté comme un héros des temps modernes.

C’est -presque !- une première. Thomas Sotto, journaliste politique, annonce qu’il va renoncer à animer quelques émissions avant l’élection présidentielle en raison de sa relation avec la responsable de communication du Premier ministre Jean Castex. Il abandonne la co-présentation, avec Léa Salamé, de l’émission politique « Élysée 2022 » sur France 2, et n’assurera plus l’interview politique du matin ‘Les 4 Vérités’ quand la journaliste Caroline Roux, qui officie dans cette émission, sera absente. En revanche il reste à l’antenne des émissions moins directement liées à l’élection présidentielle. Il continuera de présenter Télématin et de remplacer Laurent Delahousse aux 20 Heures pendant ses congés.

Dans les colonnes du Parisien, l’intéressé s’en prend à l’époque. « C’est une décision difficile et, d’une certaine manière, assez injuste […] Mais je me dois de tenir compte de notre époque, devenue très violente et qui a tendance à tout hystériser. La suspicion est généralisée. Par principe, avant même d’avoir ouvert la bouche, j’aurais été considéré comme coupable, même en étant irréprochable professionnellement » Mais il affirme ouvrir une voie : « Ma seule consolation, c’est d’être le premier homme à s’effacer pour une femme, alors que jusqu’à présent c’était toujours elles qui étaient priées de rester à la maison » déclare-t-il.

Petit bémol d’abord : jusqu’ici c’étaient, certes, plutôt des femmes qui se retiraient de l’antenne pour laisser la voie libre à la carrière politique de leur compagnon, mais le journaliste de sport Franck Ballanger, mari de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, s’est éloigné de l’antenne depuis que son épouse est ministre.

Ensuite le mot « hystériser » est dérangeant. Quand, en 1997, Anne Sinclair quittait l’antenne alors que son mari Dominique Strauss-Kahn devenait ministre, il n’était pas question d’époque qui aurait « tendance à tout hystériser ». Pourtant, la journaliste s’effaçait pour les mêmes raisons que Thomas Sotto aujourd’hui. Quand, en 2007 Audrey Pulvar avait été écartée de l’antenne alors qu’elle était en couple avec Arnaud Montebourg, l’épisode était présenté comme une fatalité. En 2019, quand Léa Salamé renonçait un temps à l’antenne parce que son compagnon, Raphaël Glucksmann, était candidat aux Européennes, Audrey Pulvar regrettait alors que les femmes soient toujours considérées comme de « pauvres petites choses si influençables, incapables de discernement ».

Lire : LÉA SALAMÉ : L’ÉCLIPSE QUI CONFIRME LA PERMANENCE DU SEXISME

Pire : dans les médias on parlait davantage d’amour, que d’ « époque hystérique ». Raphaël Glucksmann se disait « Bouleversé » par cet « acte d’amour incroyable » et les gazettes reprenaient largement ses propos, l’œil humide… Même si, par ailleurs, Léa Salamé déplorait, elle aussi, « l’ère du soupçon » et refusait de donner du grain à moudre à ceux qui attaquent la profession de journaliste. Mais le bruit médiatique se concentrait davantage sur la preuve d’amour que sur l’ère du soupçon ou « l’injustice ». Selon que vous serez homme ou femme sacrificiel.les, les jugements de médias vous rendront héroïque ou banale (pour paraphraser Jean De La Fontaine dans Les animaux malades de la peste)

