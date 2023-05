Tina Turner, reine du rock’n’roll, icône féministe

La reine du rock’n’roll s’est éteinte à 83 ans. La puissante voix de cette « héroïne féministe » encourage les femmes à choisir leur vie.

Tina Turner en 1997 sur CNN

« Comment aimeriez-vous que l’on se souvienne de vous ? » demandait The Guardian à Tina Turner il y a un peu plus d’un mois. « Comme la reine du rock’n’roll. Comme une femme qui a montré à d’autres femmes que viser le succès comme elle l’entend est OK. »

Vœu exaucé. A l’annonce de son décès le 24 mai, dans les médias, sur les réseaux sociaux ou devant le domicile de l’artiste, c’est une déferlante d’hommages. Elle était « simply the best » comme un de ses titres. Cette pionnière, cette légende, cette icône a enflammé le public avec sa voix incroyable et ses jeux de scène explosifs. Son ami Mike Jagger, qui a dit s’être inspiré de ses mises en scène, pleure aujourd’hui une «merveilleuse amie». Dans les années 80, certains médias la surnommaient « TNTina ». Elle mettait le feu à chacun de ses concerts, partout dans le monde.

Tina Turner est une survivante de violences conjugales. Elle est l’une des premières célébrités à s’être exprimée publiquement sur ce qu’elle a vécu. En 1997, alors qu’elle acceptait de répondre aux questions du célèbre journaliste Larry King, sur ces violences, il lui demandait admiratif : «Vous rendez-vous compte que vous êtes une héroïne féministe en Amérique?». Ce à quoi elle répondait qu’elle était heureuse que « cela ait un sens ».

Une autre célèbre journaliste, Oprah Winfrey, présentait ainsi l’artiste : « Nous n’avons pas besoin d’autres héros, nous avons besoin de plus d’héroïnes comme vous, Tina. Vous me rendez fière d’épeler mon nom f-e-m-m-e. […] Tina Turner n’a pas seulement survécu, elle a triomphé. »

Née en 1939 dans le Tennessee, le vrai nom de Tina Turner est Anna Mae Bullock. Elle a commencé sa carrière dans les années 1950, avec Ike Turner, qui deviendra son mari. Violent et cocaïnomane, Ike Turner lui fait vivre l’enfer. En 1976, elle parvient à s’enfuir en quittant leur hôtel à Dallas avec ses quatre enfants. Elle disparaitra de la scène pendant presque 10 ans et réapparaîtra en lionne du rock ans dans les années 80. Elle a alors 40 ans, l’âge auquel les chanteuses pop sont en général poussées vers la sortie. Pas Tina Turner. Elle vogue vers le succès mondial.

L’album « What’s Love Got to Do with It » sera vendu à 25 millions d’exemplaires dans le monde et elle enchaînera les tubes, fera des apparitions au cinéma et enregistrera pour Mad Max de George Miller (1985), le titre « We Don’t Need Another Hero »

En 1986, elle raconte ses mémoires dans « I, Tina » adaptés dans un film à succès en 1993, « What’s Love Got To Do With It », avec Angela Bassett dans le rôle principal.

Dans les années 1990, elle s’installe en Suisse avec son compagnon allemand Erwin Bach (16 ans plus jeune qu’elle) qu’elle épouse en 2013. « L’un des objectifs de ma carrière était de devenir la première femme noire à remplir des stades dans le monde entier » avait-t-elle déclaré à NBC. « À l’époque, cela semblait impossible. Mais je n’ai jamais abandonné, et je suis si heureuse d’avoir réalisé ce rêve. » La puissante voix de « Queen of Rock’n’Roll » a inspiré bien des femmes comme le dit Gloria Gaynor, qui lui rend hommage : Tina Turner « ouvert la voie à tant de femmes dans le rock, qu’elles soient noires ou blanches ».