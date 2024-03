Trophées Métiers pour Elles : pour une vraie mixité

Afin de favoriser la mixité des métiers, l’AFPA (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) organise depuis 4 ans les Trophées Métiers Pour Elles. Objectif : mettre en lumière des femmes qui ont choisi un métier occupé à plus de 70% par des hommes.

Trophées Métiers pour Elles, édition 2024

Mixité entravée par les stéréotypes de sexe

Alors que la France souhaite arriver à un tiers de métiers mixtes à l’horizon 2025, la répartition des métiers est encore très sexuée avec « une proportion de métiers dits mixtes qui atteint 20,8% ».

Et les stéréotypes de sexe y sont pour beaucoup. L’AFPA explique que « Les horizons professionnels des femmes restent limités : tous secteurs confondus, 50% d’entre elles se retrouvent dans seulement 12 familles professionnelles sur les 87 existantes ». Et parmi ces 12 familles professionnelles, les métiers du tertiaire sont ceux qu’elles occupent le plus (85%) tels que l’administratif, l’éducation ou encore les métiers dits du care (l’aide aux autres). Des métiers qui sont d’ailleurs bien moins rémunérés et dans lesquels on retrouve très peu d’hommes (lire : Pourquoi les femmes gagnent encore 23,5% de moins que les hommes).

Alors afin de favoriser la mixité des métiers, l’AFPA s’engage à former davantage de femmes « dans les professions où elles sont sous-représentées ». Des secteurs et des métiers bien souvent jamais envisagées par les femmes car connotés « masculins » « comme l’industrie, l’informatique, le bâtiment, le transport ou la logistique ». Mais en plus d’ouvrir aux femmes les portes de secteurs jusqu’alors réservés aux hommes, l’AFPA entend aussi aider des « métiers souvent en pénurie de main d’œuvre ».

A travers les Trophées des Métiers pour ELLES, qui bénéficient du soutien du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, l’AFPA entend ainsi faire connaître et mettre en avant des métiers très peu exercés par des femmes. Une initiative qui tend à faire bouger les mentalités et montre aux femmes qu’elles aussi peuvent exercer des métiers qu’elles n’auraient jamais envisagés auparavant.

Depuis 4 ans, les lauréates se succèdent et font voler en éclats les stéréotypes.

« Pionnières par leurs choix et leurs parcours ces lauréates des « Trophées Métiers pour ELLES » ouvrent la voie vers de nouveaux horizons professionnels pour de nombreuses femmes porteuses d’un projet professionnel. Leur exemple constitue une inspiration pour leurs choix de formations et de professions. Plus que de nouveaux métiers, elles contribuent aussi à améliorer leur situation socioprofessionnelle, leur employabilité et leurs opportunités d’emplois, tout en contribuant à faire reculer les préjugés de genre et à construire un monde du travail plus mixte. » Pascale Gérard, Directrice Innovation sociale et Avenir professionnel.

Un pas en avant intéressant. Reste aussi à proposer des « Trophées pour eux » pour inciter davantage d’hommes à opter pour des métiers beaucoup trop occupés par des femmes. Des métiers qu’il serait temps de valoriser.

Les lauréates

Depuis janvier, des jurys se sont réunis dans toutes les régions de France pour choisir 40 femmes ayant suivi une formation à l’Afpa parmi plus de 400 candidatures !

Le 8 mars 2024, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, l’AFPA a dévoilé la liste des lauréates 2024. Désignées par un jury composé de 12 personnalités issus de divers secteurs, 6 d’entre elles se voient remettre un prix national, accompagné d’un chèque de 1000€. Deux autres reçoivent quant à elles une mention spéciale et un chèque de 500€.

Le trophée Pluri’Elle

Il récompense une femme en reconversion après un parcours dans d’autres secteurs.

• Lauréate : Héléa Casamajor, 31 ans, technicienne de Maintenance Industrielle (5 % de femmes).

Le trophée Passionn’Elle

Il récompense une femme qui a construit son projet de longue date, malgré tous les obstacles.

• Lauréate : Evelyne Balab Ottou, 39 ans, peintre en bâtiment – (25% de femmes).

Le trophée Essenti’Elle

Il récompense une femme particulièrement pionnière dans son domaine.

• Lauréate : Marie-Pierre Dauban, 43 ans, conductrice de grue à Tour (2% de femmes).

Le trophée Professionn’Elle

Il récompense trois femmes salariées dans le domaine de la formation Afpa suivie entre 2018 et 2022, une dans le secteur BTP, une dans le secteur industriel et une dans le secteur tertiaire.

• Lauréate du Trophée « Professionn’ELLE du BTP » :

Mellina Ikram Boras, 37 ans, électricienne d’équipement du bâtiment (5% de femmes).

• Lauréate du Trophée « Professionn’ELLE de l’Industrie » : Sophie Puydebois, 48 ans, fraiseuse d’outillages en usinage conventionnel et numérique (1% de femmes).

• Lauréate du Trophée « Professionn’ELLE du Tertiaire » : Muriel Sola Ribeiro, 47 ans, conductrice de transport en commun sur route (23% de femmes).

Mention Spéciale Afpa

Gildas Danilala, 26 ans, agente de Maintenance en Marine de plaisance (17% de femmes).

Mention spéciale du jury

Charlotte Merle, 28 ans, mécanicienne maintenance automobile (8% de femmes).

