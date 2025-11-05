Un homme agresse sexuellement la présidente du Mexique en pleine rue

Ce mardi dans la capitale mexicaine, un homme a agressé sexuellement la présidente Claudia Sheinbaum avant d’être arrêté quelques heures plus tard, non sans avoir agressé d’autres femmes juste après. La présidente du Mexique a déposé plainte.

Les faits se sont déroulés face caméras aux alentours du palais présidentiel de la capitale mexicaine alors que Claudia Sheinbaum échangeait avec des sympathisant·es. L’homme a tenté de l’embrasser tout en lui touchant des parties du corps dont la poitrine. Celle-ci s’est calmement dégagée avant qu’un agent de sécurité ne s’interpose entre elle et lui, éloignant ainsi l’individu. Ce n’est qu’en visionnant les images que Claudia Sheinbaum a réellement pris conscience de ce qui s’était passé avec cette personne « fortement alcoolisée », comme l’a elle-même précisé la présidente. Le suspect a par la suite été arrêté dans la soirée par la police. Il aurait également entre temps agressé deux autres femmes.

Esta tarde, la Presidenta Claudia Sheinbaum sufrió acoso cuando caminaba por la calle República de Argentina, en el Centro Histórico de la capital. El agresor fue retirado por personal de ayudantía que la acompaña en sus recorridos. pic.twitter.com/mpwsKmzDdg — Diario de México (@ddmexico) November 4, 2025

Dès le lendemain, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, la présidente a annoncé avoir déposé plainte contre l’homme en question : «J’ai décidé de porter plainte parce qu’il s’agit de quelque chose que j’ai vécu en tant que femme et que toutes les femmes de notre pays vivent.” Elle a d’ailleurs ajouté avoir déjà vécu semblable agression avant même d’être élue présidente puis précise : “Si moi je ne porte pas plainte, qu’advient-il des Mexicaines ? Si on fait ça à la présidente, que se passe-t-il alors pour toutes les femmes de notre pays ?»

Législation en vigueur et engagement

A Mexico, un agresseur risque jusqu’à 4 ans de prison en plus d’une amende et d’une éventuelle demande de mesure d’éloignement. Mais cela n’est pas le cas des 32 États mexicains où pour certains, ces agressions ne sont pénalement pas répréhensibles.

Dans un pays encore très machiste, la présidente a annoncé qu’avec la secrétaire aux droits des femmes, Citlalli Hernández, elles recenseraient tous les États qui ne considèrent pas ces agressions comme un crime afin d’étendre cette répression pénale à l’ensemble des États du Mexique : « Le gouvernement va examiner si ce comportement constitue une infraction pénale dans tous les États, car il devrait l’être, et nous lancerons une campagne », a annoncé la présidente.

Les associations féministes et défenseures des droits des femmes ont réagi en nombre à cette agression et se félicitent de l’annonce gouvernementale pour une remise à plat de la législation sur l’ensemble du pays. L’avocate et activiste féministe Diana Luz Vásquez a même justement déclaré : « La présidente tient là une grande opportunité, depuis sa voix, depuis ce qu’elle représente, de poser des limites contre la violence et contre les hommes qui violentent. Si un homme agit ainsi envers la présidente, imaginez les violences face auxquelles nous sommes toutes exposées. »

