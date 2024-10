Un journal banalise les violences machistes… puis se reprend

20minutes Suisse a voulu faire rire en racontant la condamnation d’un homme de 80 ans qui avait agressé et blessé sa femme du même âge.

Une nouvelle fois, un article relatant une affaire de violence conjugale a fait bondir les féministes sur les réseaux sociaux. Publié le 5 octobre dans 20Minutes Suisse, cet article commençait par ces mots : « l’histoire pourrait prêter à sourire… »

Le titre et l’illustration choisis abordaient un « fait divers » avec beaucoup de légèreté : « Il frappe sa femme car il n’aime pas la cuisson des patates » s’affichait en gros caractères au-dessus d’un appétissant plat de pommes de terre.

Après de multiples interpellations, le journal a changé son titre, la photo, la titraille et même le contenu de l’article.

La photo d’un véhicule de police a remplacé le plat de pommes de terre.

Le titre est devenu plus factuel : « Il poursuit sa femme avec une fourchette et l’agresse : condamné ». Il n’inverse plus la culpabilité, ne trouve pas d’excuse à l’agresseur. Mais le titre ne va pas jusqu’à dire qu’un octogénère a été condamné pour violence conjugale…

Le texte aussi été modifié : la première phrase n’appelle plus à sourire. L’article explique toujours les faits dans ces termes : « Alors qu’elle préparait le repas, l’épouse a signalé une panne de gaz à son mari. De quoi empêcher la bonne cuisson des pommes de terre. L’octogénaire a alors poursuivi sa femme avec une fourchette, il lui a tapé sur les mains pour lui faire mal en raison de son arthrose, l’a fait tomber sur le sol avant de l’attraper par les cheveux et de la rouer de coups. »

Mais la phrase qui suivait a été modifiée. La première version de l’article disait : « Leur fils les a séparés. », comme si l’octogénère et son épouse se battaient à armes et forces égales. La deuxième version dit : « C’est le fils qui a finalement arrêté son père. »

Une nouvelle fois, il a fallu que des féministes, bénévoles, apprennent aux journalistes leur métier… Mais on progresse. Il y a dix ans, les féministes qui protestaient étaient traitées par le mépris par ces journaux…

