Une équipe 100% masculine pour un projet bloqué par la poussière

Le projet « réseau radio du futur » qui doit assurer les communications des secours avant les JO 2024, prend du retard. La photo du lancement de ce projet ne compte que des hommes autour du ministre de l’Intérieur.

« Si vous n’y arrivez pas demandez à une femme ? » ironise la femme d’affaires Sophie de Menthon sur Twitter. Un article de Lettre A annonce que « Le « réseau radio du futur » vire déjà au bras de fer entre Capgemini et la Place Beauvau ». Et pour illustrer son article La lettre A reprend la photo prise lors du lancement de ce réseau… Une photo 100% masculine, affichée fièrement par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin lors du lancement du projet le 13 octobre dernier.

Si vous n’y arrivez pas demandez à une femme ? @mouv ethic ⁦@GDarmanin⁩ pic.twitter.com/k3RYdLo1E1 — Sophie de Menthon (@SdeMenthon) April 28, 2023

Le journal parle d’une « erreur chiffrée à trois millions d’euros » !… qui pourrait retarder le déploiement de ce projet de sécurisation des communications des forces de l’ordre. Un système censé être opérationnel pour les JO de Paris en 2024.

Le projet retardé et coûteux est stratégique. Comme l’écrivait le ministère de l’Intérieur lors du lancement, « la performance des outils de communication des services de sécurité et de secours est un élément essentiel de la protection des personnes et des biens »

L’erreur coûteuse des dirigeants tient à quelques grains de poussière. La lettre A explique que des serveurs neufs installés par Capgemini dans une salle mise à disposition en janvier par le ministère ont été détériorés. Et l’erreur provient de « la présence de poussière métallique dans le local parisien, fraîchement rénové, qui n’avait pas été correctement nettoyé, d’après les conclusions d’une inspection sur place ». Résultat : cette poussière s’est incrustée dans les systèmes de ventilation des serveurs, jusqu’à les obstruer complètement. Le projet pourrait donc avoir 9 à 12 mois de retard avant d’être opérationnel, soit après les JO 2024…

Ne poussons pas l’ironie jusqu’à présumer que des femmes auraient pensé à la poussière – ça renforcerait les clichés-, mais l’absence de femmes au pouvoir est encore plus pénible quand un problème de compétence et d’attention éclate.