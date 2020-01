Une femme à la Maison Blanche ? La question est encore polémique

Lors du débat des primaires démocrate aux Etats-Unis, Elizabeth Warren a bataillé fermement contre un sexisme toujours pas dépassé.

Mardi 14 janvier, lors du dernier débat démocrate avant les primaires du 3 février, l’idée de voir une femme devenir un jour présidente des Etats-Unis n’était toujours pas évidente, loin de là. Et ce sont les deux candidats les plus à gauche et les plus proches, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, qui se sont empoignés sur le sujet au point que la candidate a refusé de serrer la main de son adversaire à la fin du débat selon une vidéo devenue virale.

En début de semaine, CNN avait révélé que le sénateur du Vermont aurait dit à La sénatrice du Massachusetts, lors d’une discussion privée en décembre 2018, qu’une femme ne pourrait pas être élue présidente alors qu’elle lui annonçait qu’elle comptait se lancer.

Lors du débat, Bernie Sanders a nié avoir fait cette remarque. « Ceux qui me connaissent savent qu’il est inconcevable que je puisse penser qu’une femme ne peut pas être présidente des Etats-Unis » et rappelé notamment qu’en 2016, Hillary Clinton avait remporté le vote populaire contre le président Trump avec 3 millions de voix d’avance.

Pendant ce débat qui alignait quatre hommes et deux femmes, Elizabeth Warren a déroulé son argumentaire avec des chiffres : « Une femme peut-elle battre Donald Trump? Regardez les hommes sur ce plateau. Collectivement, ils ont perdu dix élections. Les seules personnes ici qui ont gagné toutes les élections auxquelles elles ont participé sont les femmes, Amy (Klobuchar) et moi », a-t-elle déclaré sous une vague d’applaudissements. Et d’ajouter : « La seule personne qui a battu un républicain sortant au cours des 30 dernières années, c’est moi. »

Bernie Sanders s’est alors rebellé affirmant qu’il avait une fois battu un républicain. « C’était en quelle année ?» a demandé ingénument Elizabeth Warren 1990… Moue amusée de la candidate « c’était il y a 30 ans ».

La question de voir une femme à la tête de la maison Blanche n’est toujours pas évidente. Elle reste un problème pour beaucoup. Selon le Los Angeles Times, c’est ce sujet là qui a donné les échanges « les plus vifs » du débat. Et le Washington Post le déplore « C’est une question idiote, et il serait peut-être temps d’aller de l’avant »…

