Une femme sous influence

Agnès Jaoui illumine Ma vie ma gueule, comédie mélancolique signée Sophie Fillières, en salle le 18 septembre prochain.

Agnès Jaoui (Barbie) ici aux côtés de Philippe Katerine, qui joue un personnage nommé Katherine Philippe

Copyright Christmas in July

L’héroïne du dernier film de Sophie Fillières s’appelle Barberie Bichette. On la surnomme Barbie. Pourtant, elle n’a rien d’une poupée rose et triomphante. La soixantaine en ligne de mire, c’est une héroïne cabossée, libre et « inadaptée » à notre monde : « Je ne suis plus la femme que je n’étais pas même encore à l’époque » reconnait-elle tout de go.

Agnès Jaoui, dans l’un de ses meilleurs rôles, incarne cette femme sous influence, une Gena Rowlands à la Française, double de la réalisatrice. Car Sophie Fillières n’a pas caché la veine autobiographique de Ma vie Ma gueule : « pourquoi faire semblant ? » dit-elle en introduction, cherchant une police de caractères pour le titre, parlant seule comme pendant tout le film. Ecrivant de la poésie au lieu des slogans publicitaires qu’on attend d’elle, malmenant son psychiatre silencieux, Barbie tente de vivre « normalement ». C’est à dire de vivre avec elle-même. C’est l’ambiance du premier chapitre, « Pif ».

Le deuxième volet,« Paf », plus tragique, évoque la dépression. C’est là que l’humour unique de la réalisatrice est salvateur : fausse légèreté, poésie et décalage des situations nous protègent de la détresse dans cet hôpital où Barbie appelle tous les soignants Fanfan. « Youkou », le troisième chapitre, nous emmènera loin, vers la nouvelle vie de Barbie que l’on vous laisse découvrir.

La cinéaste est décédée en juillet 2023 à la fin du tournage et ses deux enfants, Agathe et Adam Bonitzer, en ont assumé le montage aux côtés de François Quiqueré, dans un beau geste de transmission. Leurs alter-egos à l’image, Rose et Junior, incarnés par Angelina Woreth et Édouard Sulpice, sont partagés entre l’énervement et l’impuissance affectueuse aux côtés de leur mère borderline. Chacun, aux côtés de Philippe Katerine, Valérie Donzelli ou encore Laurent Capelluto, entoure et accompagne Barbie vers son destin, d’autant plus émouvant que la réalisatrice ne se savait pas malade lorsqu’elle a écrit le scénario.

On quitte Barbie sur un regret : il va nous falloir inventer seul.e.s le quatrième chapitre car il n’y aura pas de nouveau film de Sophie Fillières…

Ma vie ma gueule de Sophie Fillières, (fiction, 1h39) avec Agnès Jaoui, Angelina Woreth, Édouard Sulpice, produit par Christmas in July, distribué par Jour2Fête. En salle le 18 septembre 2024