Une question sur le viol suspendue sur Twitter

« Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer ? » : pour avoir écrit cela, un compte a été suspendu sur Twitter. Questionnons les questions.

Le réseau social Twitter, très fréquenté par les responsables politiques et les journalistes, a suspendu le compte de @Mélusine2 pour avoir posté ce message : « il y a à savoir, il y a à entendre, lire et compter. Violences massives contre les femmes, les enfants, les hommes gays. Et une question de civilisation : comment fait-on pour que les hommes cessent de violer ?» Mélusine2 faisait une analyse systémique des violences sexuelles et réagissait à l’afflux de témoignages #MeToo et notamment, celui, plus récent #MeTooGay racontant de terribles histoires de violences masculines.

Dès que ce compte a été suspendu, un mouvement de solidarité féministe s’est lancé. Des messages reprenant la question ont afflué sur Twitter. Et d’autres comptes ont été suspendus comme celui de la militante @elisarojasm qui avait copié la question sous forme de hashtag #CommentFairePourQueLesHommesArrètentDeVioler, plusieurs fois.

Les mesures antiféministes de @TwitterFrance se multiplient. Exemple,@elisarojasm désormais bannie pour 12h et doit supprimer son tweet.J’invite le maximum de compte certifiés, journalistes,politiques,personnes très suivies à tweeter: #commentfaitonpourqueleshommescessentdevioler https://t.co/1ceLpE6Fde pic.twitter.com/qnVhHoaGVv — Alice Coffin (@alicecoffin) January 25, 2021

Une capture d’écran fait apparaître les raisons de la suspension de son compte : « Infraction à nos règles de conduite haineuse » semble être retenu. « Vous ne devez pas attaquer, menacer ou harceler d’autres personnes sur la base de critères suivants… ». Et parmi ces critères, il y a le sexe. La lecture de ces règles qui laissent perplexe. Où était l’attaque, la menace ou le harcèlement dans la question « Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer ? » ?

Bien sûr des tombereaux de commentaires outrés ont afflué de la part d’hommes et de femmes reprenant l’opposition à #MeToo : #NotAllMen, pas tous les hommes. Elle aurait dû écrire « des hommes » disaient en substance ces tweets. En face, les féministes expliquaient plus ou moins patiemment qu’il n’était nullement question de prétendre que tous les hommes sont des violeurs. Quand on pose la question, par exemple « comment faire pour que les enfants mangent des légumes ? », on ne prétend pas qu’aucun enfant n’en consomme…

Et pour tenter de faire taire ceux qui ne veulent pas comprendre, le médecin et écrivain Baptiste Beaulieu a répondu à plusieurs reprises à ces hommes rebaptisés OuinouinPasTousLesHommes : « Tais-toi (…), tu fais partie du problème. On ne parle pas de toi là. Laisse ton ego de côté et pense aux autres et à la façon dont le système patriarcal facilite le viol et protège les violeurs. Bref. Tais-toi et pense. »

Tais-toi Léo, tu fais partie du problème. On parle pas de toi là. Laisse ton ego de côté et pense aux autres et à la façon dont le système patriarcal facilite le viol et protège les violeurs.

Bref. Tais-toi et pense. pic.twitter.com/9yKgSLh6A6 — Baptiste Beaulieu🏳️‍🌈 (@BeaulieuBap) January 24, 2021

