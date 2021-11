Violences conjugales et annonce de Gérald Darmanin

Les violences conjugales ont augmenté de 10 % en 2020. Le ministre de l’Intérieur annonce donner instruction de régulariser les femmes sans papier victimes de violences.

Quelques jours avant le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences machistes, le ministère de l’Intérieur a diffusé son rapport statistique pour l’année 2020. « 125 victimes tuées par leur partenaire », dont 102 femmes. Ces chiffres sont en baisse par rapport à ceux de 2019, qui comptait 173 décès dont 146 femmes.

Mais pour le reste des violences, les chiffres sont en hausse de 10 %. « En France, hors homicides, les forces de sécurité ont enregistré 159 400 victimes de violences conjugales commises par leur partenaire (soit une hausse de 10 % sur un an), dont 139 200 femmes. Il s’agit majoritairement, comme en 2019, de violences physiques volontaires ayant entraîné ou non une incapacité totale de travail » indique le ministère, qui donne des précisions géographiques. L’Aveyron enregistre le chiffre le plus faible : 2,7 femmes victimes âgées de 20 ans ou plus pour 1 000 habitantes. La Seine-Saint-Denis et la Guyane sont les deux départements de France les plus touchés avec respectivement 9,2 et 10,4 femmes victimes âgées de 20 ans ou plus pour 1 000 habitantes.

Après l’annonce de ces chiffres, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a pris un engagement sur France Inter : il va «demander aux préfets la régularisation des femmes qui se trouveraient en France en situation irrégulière, et dont il est avéré qu’elles sont victimes de violences conjugales » afin qu’elles ne redoutent plus d’être expulsées si elles veulent déposer une plainte dans un commissariat, une brigade de gendarmerie, ou saisir le procureur de la République. L’instruction sera donnée dans les jours qui viennent aux préfets, policiers et gendarmes a assuré le ministre qui a ajouté : « Non seulement ils doivent prendre ces plaintes, et tant que la plainte n’est pas totalement étudiée, ces femmes ne peuvent pas être expulsées du territoire de la République » Et «si la justice vient à démontrer que la personne contre qui la plainte est déposée est, en effet, responsable d’un viol, de violences conjugales, nous nous engageons à régulariser ces femmes au nom de la protection que nous leur devons», a précisé le ministre de l’Intérieur.

Gérald Darmanin a rappelé que les femmes arrivées en France grâce au regroupement familial bénéficient d’une protection spécifique en cas de violences, un titre de séjour, «aujourd’hui octroyé à 220, 250 personnes par an et, manifestement, nous pourrions faire bien plus et bien mieux. Je pense donc qu’il est important de le réexpliquer». a-t-il assuré.

Articles similaires

A VOUS DE JOUER

o Vous appréciez nos articles ?

o Vous voulez partager l’information pour que tout le monde ouvre les yeux sur l’inégalité des sexes ?

o Vous considérez que l’égalité dans les médias est la mère de toutes les batailles pour l’égalité ?

o Vous savez qu’un journal indépendant et de qualité doit employer des journalistes professionnels ?

Si vous avez répondu oui à une de ces quatre questions, faites un don pour financer l’information. Ce don est défiscalisé à 66 %. (Un don de 50 € vous coûte en réalité 17 €)

JE FAIS UN DON