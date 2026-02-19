Violences faites aux femmes : Gérald Darmanin prend (enfin) conscience des failles du système judiciaire

Le ministre de la justice fait état des « failles » du système judiciaire dans le traitement des violences faites aux femmes. Il annonce un « changement de méthode » prometteur mais qui reste très loin de la loi intégrale voulue par les associations féministes.

Gérald Darmanin vient-il d’admettre son inefficacité dans la lutte contre les violences faites aux femmes ? Ce jeudi 19 février, le ministre de la Justice a pris la parole sur le sujet devant la délégation aux Droits des femmes du Sénat. S’il ne va pas jusqu’à remettre en cause sa politique, il admet l’existence de « failles » persistantes dans le système judiciaire.

Un système judiciaire inadapté

Les failles en question ? « 70 % de plaintes classées sans suite » et des délais de jugement « pouvant aller jusqu’à six ans », pointe Gérald Darmanin. S’il évoque des « avancées » en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, il reconnaît que « nous ne sommes pas encore au rendez-vous de ce que devrait faire le grand service public pour être à l’écoute des victimes ».

Selon le ministre de la Justice, une « juxtaposition de compétences sans articulation », un « empilement d’instruments sans chef d’orchestre » ainsi qu’« une chaîne pénale dont la cohérence fait largement défaut » en seraient la cause.

Mais les conséquences de ces failles judiciaires sont terribles pour les victimes. Si les rapports du ministère de l’Intérieur recensent 107 féminicides conjugaux en 2024, un chiffre en hausse sur un an, les associations féministes, elles, comptabilisent 167 féminicides en 2025. Plus largement, l’Observatoire national des violences faites aux femmes (Miprof) tirait la sonnette d’alarme face à une hausse des violences sexistes et sexuelles. Les associations féministes alertaient également sur le manque de moyens financiers pour lutter contre les VSS. Lire : « Les CIDFF existent depuis 50 ans et on a jamais été confronté à une telle dégradation financière », alerte Clémence Pajot.

Le 25 novembre 2025, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Aurore Bergé annonçait un projet de loi-cadre contre les violences sur les femmes et les enfants, composé de 53 mesures allant de l’accès à l’aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte à un socle obligatoire d’actes d’enquêtes, en passant par un classement sans suite systématiquement motivé ainsi que l’imprescriptibilité du crime d’inceste. Mais la question du budget et le calendrier restent flous. Lire : « 25 novembre : le gouvernement s’engage contre les violences… mais sans budget »

Gérald Darmanin annonce alors un « changement de méthode » afin de « clarifier la chaîne de décision, de l’uniformiser sur le territoire national et d’outiller de manière extrêmement concrète le travail des magistrats ».

Un « changement de méthode »

Face à la délégation aux Droits des femmes du Sénat, le ministre de la Justice s’engage d’abord à la création d’un guichet national des téléphones dits « grave danger », et ce, « dans les toutes prochaines semaines ». Il souhaite également l’homogénéisation des stages de responsabilisation des auteurs de violences sexuelles et sexistes et l’expérimentation d’audiences communes, civiles et pénales.

Gérald Darmanin évoque également l’accueil de la parole des victimes, qui « s’est amélioré » ces dernières années, estime-t-il. Il suggère de rendre obligatoire la présence d’un avocat dès le dépôt de plainte. Il s’engage aussi à la création d’un « portail du justiciable », qui devrait être mis en place « d’ici la fin de l’année pour permettre aux victimes de savoir » l’avancement de leur plainte, mais aussi les raison en cas de classement sans suite et les voies de recours possibles.

Dans cette perspective d’amélioration du système judiciaire, le ministre annonce la publication en juin 2026 d’un code des violences familiales, qui « réunira tous les textes en vigueur » afin que tous les magistrats puissent « s’appuyer sur le même référentiel identique ». « Une victime ne sera pas mieux protégée à Toulouse qu’à Agen », ajoute-t-il.

À ce dispositif, le ministre souhaite ajouter une « direction des victimes et des usagers » au sein du ministère de la justice « avant la fin de ce semestre ». Il précise : « Pour chaque mesure, il y aura un pilote, un chef de projet, un calendrier, des moyens dédiés et des rendez-vous publics d’évaluation ». Le but ? Devenir un « centre d’expertise et de statistiques », afin d’évaluer chaque année le nombre d’ordonnances de protection par juridiction ou encore des délais en matière de jugement et d’en rendre compte devant le Parlement.

Si ces déclarations laissent entrevoir une lueur d’espoir pour les victimes de VSS, le gouvernement reste sourd face aux revendications d’une coalition d’associations féministes qui réclame une loi intégrale pour élaborer un arsenal législatif capable de lutter efficacement contre les violences faites aux femmes.

