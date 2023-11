Violences sexuelles faites aux enfants : après le rapport de la CIIVISE, l’heure des comptes

Alors que la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) rendait son rapport vendredi dernier, Elisabeth Borne a présenté ce lundi le plan de lutte contre les violences faites aux enfants pour la période 2023-2027.

C’était un rapport très attendu par les associations. Créée en mars 2021 après l’onde de choc qu’a provoqué la publication de La Familia Grande de Camille Kouchner sur la question de l’inceste, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, dites CIIVISE, avait pour mission de documenter et de livrer une analyse détaillée du phénomène.

Après plusieurs années de travaux et un travail colossal, le rapport de 750 pages de la Commission, coprésidée par le juge pour enfants Edouard Durand, est édifiant. Sur BFM TV, ce dernier déclarait vendredi qu’ « Il est assez constant de dire que le viol des enfants et notamment l’inceste sont la réalité la plus déniée de l’histoire de l’humanité », dénonçant « un système d’impunité » et un « déni dans toute la société ».

3 ans de travaux, 30 000 témoignages et 82 recommandations

Selon le rapport de la CIIVISE, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, soit un enfant toutes les trois minutes : une personne sur 10 a été victime de violences sexuelles dans son enfance. Parmi les 30 000 témoignages récoltés par la Commission, 83% des victimes sont des femmes. Les violences débutent en moyenne à l’âge de 8 ans et demi et sont majoritairement (86%) répétées, elles durent une fois sur deux plus d’un an.

Le rapport permet également de dresser un portrait robot des agresseurs : à 97%, c’est un homme, et à 81%, majeur. Parmi les agresseurs, on retrouve des pères (27%), des frères (19%), des oncles (13%), des amis des parents (8%) ou des voisins de la famille (5%). Selon la CIIVISE, plus l’agresseur est proche de l’enfant et plus les violences débutent tôt et durent longtemps. Une victime sur 10 révèlent les violences au moment des faits, et sont crues à 70%. Mais 45% des enfants ne sont pas mis en sécurité et n’ont pas accès à des soins après avoir dénoncé ces violences. Près de 6 professionnels de santé sur 10 ne protègent pas les enfants qui dénoncent des violences. 63% des victimes révèlent les violences qu’elles ont subies seulement plus de 10 ans après les faits.

La CIIVISE dénonce également un traitement judiciaire de ces affaires de violences sexuelles qui serait loin d’être à la hauteur : Mediapart montrait ainsi dans une enquête, le fossé entre le nombre de plaintes et les condamnations. Ainsi, 37% des affaires de violences sexuelles incestueuses ont été classées sans suite en 2022. Dans ses recommandations, la Commission insiste sur la formation des professionnels, notamment pour instaurer un questionnement systématique sur les violences sexuelles lors de situations de vulnérabilité. La CIIVISE souhaite également l’organisation d’une campagne nationale de sensibilisation annuelle. Au niveau judiciaire, un renforcement du contrôle des antécédents via le Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) est recommandé, ainsi que la création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant (OSE) et la suspension de visites médiatisées en cas de violences sexuelles.

Plan d’action du gouvernement

A l’occasion de la Journée Internationale des droits de l’enfant le 20 novembre dernier, Elisabeth Borne a dévoilé le nouveau plan de lutte contre les violences faites aux enfants, qui s’étendra de 2023 à 2027. Après le rapport de la CIIVISE, le gouvernement était attendu au tournant.

Parmi les mesures annoncées, des recrutements d’agents pour le 119 (la ligne d’urgence pour les enfants maltraités) et le 3018 (la ligne harcèlement scolaire et cyberharcèlement) mais aussi pour l’office chargé des violences faites aux mineurs (l’Ofmin), créé à l’été 2023. Le plan se centre sur la prévention et la sensibilisation : une campagne de communication annuelle sur les violences, une meilleure prise en charge des enfants victimes à travers le déploiement des unités d’accueil pédiatrique pour l’enfance en danger (UAPED). De plus, chaque ministère devra proposer des plans de formations pour les professionnels de la jeunesse et de l’enfance, en parallèle de nouveaux programmes d’éducation à la vie affective et sexuelle.

Le travail de la CIIVISE devrait « continuer », mais le sort d’Edouard Durand reste en suspens

Malgré les annonces gouvernementales, les associations étaient inquiètes quant à l’avenir de la Commission indépendante, et de la poursuite de son travail. La secrétaire d’Etat à l’Enfance, Charlotte Caubel, a déclaré au JDD : « Je souhaite que le travail de la Ciivise continue, avec une nouvelle feuille de route ». Elle souhaiterait notamment un élargissement des missions de la Commission, notamment sur la question de la pornographie et de la prostitution des mineurs. « On doit maintenant se saisir d’autres sujets primordiaux selon moi : l’impact de la pédocriminalité en ligne sur la pédocriminalité réelle, de l’accès à la pornographie et donc de l’éducation à la sexualité de nos enfants » a-t-elle ajouté.

Reste la question de la participation du juge Durand, dont la place à la CIIVISE n’est pas assurée, malgré la volonté des associations, qui ont manifesté leur soutien au coprésident devant Radio France lundi dernier. Les dénonciations faites par le juge, pointant les dysfonctionnements judiciaires en matière de violences sexuelles, ainsi que ses apparitions dans les médias agaceraient quelques membres du gouvernement…

