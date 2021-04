Vjosa Osmani, 38 ans, présidente du Kosovo

La nouvelle présidente qui «n’a peur de rien» va devoir redresser l’économie du pays et renouer le dialogue avec la Serbie

Ses premiers messages se sont adressés aux femmes : « Les femmes ont le droit d’être là où elles le veulent », a dit Vjosa Osmani, très émue. « N’arrêtez pas, n’arrêtez pas d’aller de l’avant. Tous vos rêves peuvent devenir réalité ». Elue Présidente de ce petit pays des Balkans dimanche 4 avril, cette jeune professeure de droit polyglotte de 38 ans incarne une nouvelle génération de responsables politiques après les années de règne d’anciens commandants rebelles de la guerre d’indépendance contre les forces serbes (1998-99).

En février dernier avec son allié, le nouveau Premier ministre réformiste de gauche Albin Kurt, elle a obtenu une victoire écrasante aux législatives et a rassemblé sur son nom plus de 300 000 voix. Avec 71 votes de députés sur 120, elle devient officiellement présidente, un poste qu’elle occupait par intérim en remplacement de Hashim Thaçi, inculpé pour crimes de guerre en novembre par la justice internationale.

Alors que la culture patriarcale reste encore très forte dans ce petit pays d’1,8 million d’habitants, le gouvernement compte désormais six femmes ministres sur 15, et un tiers de femmes parmi les 120 députés.

Vjosa Osmani est professeure à l’université de Pristina, et a suivi son doctorat aux Etats-Unis. Elle parle cinq langues : l’albanais, le serbe, l’anglais, le turc et l’espagnol. Mère de deux jumelles, elle chante avec ses filles sur twitter et écrit : « Mes filles sont ma motivation quotidienne et me font croire qu’une maman de jumelles peut tout faire. À travers la voix de #MiriamCani & #AlbanSkenderaj, nous avons chanté #TiJeDhurata pour tous les enfants, qui inspirent à leurs parents le courage de ne jamais abandonner. »

My girls are my everyday motivation & make me believe that a mom of twins can do anything. Through the voice of #MiriamCani & #AlbanSkenderaj we sang #TiJeDhurata for all the kids out there, who are inspiring their parents to be courageous & never give up. pic.twitter.com/bQS4C5pyqK

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 2, 2020