9ème Palmarès de la féminisation des instances dirigeantes, sous le signe de la prudence

« Ne jamais relâcher les efforts » c’est le message de Sodexo, arrivée N° 1 de ce 9ème Palmarès. Un palmarès qui montre des entreprises engagées de façon irrégulière pour la parité.

Lundi 7 novembre, à l’Assemblée nationale, lors de la cérémonie de la neuvième édition du Palmarès de la féminisation des instances dirigeantes du SBF120 établi par ConvictionsRH, les représentantes des entreprises lauréates faisaient part de leur bonheur mais exprimaient peu d’autosatisfaction. Elles gardaient un oeil sur le chemin qu’il reste à parcourir.

Annick de Vanssay, directrice des Ressources Humaines du groupe Sodexo, n°1 du palmarès 2021, insiste : « il ne faut jamais relâcher ses efforts au risque de revenir en arrière ». Un constat partagé par les entreprises arrivées en tête.

L’an dernier, l’entreprise lauréate regrettait de ne pas être assez challengée, et donc de ne pas voir les entreprises françaises se battre suffisamment pour la féminisation de leurs instances dirigeantes.

Lire : FÉMINISER LES INSTANCES DIRIGEANTES : UNE COMPÉTITION PEU DISPUTÉE

Cette année encore la marche vers l’égalité femmes-hommes à la tête des entreprises ne semble toujours pas être une évidence. Le Palmarès a été l’occasion de rappeler une nouvelle fois que « La parité est un enjeu de justice sociale et un facteur de performance » ainsi que l’a dit Elisabeth Rome Ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. Elle a voulu également rappeler que les quotas ne visent pas à nommer des femmes incompétentes : « rétablir l’égalité ne signifie pas accorder une faveur aux femmes, c’est se donner toutes les chances de réussir »… « ça n’est certainement pas une guerre des unes contre les autres ».

Faute de volonté des entreprises, pour parvenir à l’égalité, il faut des lois. Si la loi Copé-Zimmerman de 2011 sur les quotas dans les Conseils d’administration (CA) a porté ses fruits, les effets de la loi initiée par Marie-Pierre Rixain, députée LREM se feront sentir dans quelques années. Aujourd’hui, 91,6% des entreprises respectent les quotas dans les CA mais, seulement 14 entreprises du SBF 120 ont des comités exécutifs (comex) mixtes. Toutes entreprises confondues, 28.6% des membres des Comex et Codir sont des femmes. Et seulement 15% des postes de Présidence, direction générale et de présidence du Directoire sont occupés par des femmes.

Les entreprises vont donc devoir redoubler d’effort pour atteindre la parité. Cette année, les cinq premières entreprises sont : Sodexo, Mercialys, Nexity, Lagardère et Gecina. Mais, signe de l’inconstance des entreprises sur le sujet des entreprises qui ont longtemps triomphé en haut du Palmarès ont reculé. C’est par exemple le cas d’Orange, qui était N°1 du premier Palmarès en 2013 et qui pointe à la 38ème place cette année. (lire : ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES : 5 ENTREPRISES SUR 6 N’ONT PAS LA MOYENNE)

Les 10 premières entreprises :

1er – SODEXO

2ème – Mercialys

3ème – Nexity

4ème – Lagardère

5ème – Gecina

6ème – Maisons du monde

7ème – La Française des jeux

8ème – L’Oréal

9ème – Wendel

10ème – Engie

Meilleures dans leur catégorie :

• Hermès (15ème) – Parité du Top 100 (49% de femmes)

• CNP Assurances (14ème) – Meilleur index égalité (100/100)