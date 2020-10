Action de groupe pour en finir avec les discriminations systémiques des femmes

Après une mise en demeure, une assignation en justice. La CGT veut faire de son action de groupe contre la CEIDF une arme contre un puissant système de discrimination des femmes et dénonce un « droit mou ».

En juin 2019, grâce à la « loi justice du 21ème siècle » de Christine Taubira, une toute première action de groupe contre la discrimination des femmes au travail était lancée : la Caisse d’Épargne Île-de-France (CEIDF) était mise en demeure de mettre fin à ces discriminations et de réparer les préjudices subis par les femmes menant cette action de groupe… et par les salariées qui voudraient les rejoindre. Une perspective assez peu réjouissante pour cette entreprise qui, selon les chiffres de la CGT, rémunère les femmes en moyenne 18 % de moins que les hommes, soit environ 700 euros par mois.

Lire : Contre les discriminations, la CGT passe à la (class) action

La direction de l’entreprise n’a pas eu de réaction à la hauteur des attentes. Elle a refusé de négocier affirment les représentant.es des salarié.es qui indiquent l’avoir sollicitée à de nombreuses reprises. Alors la CGT CEIDF – appuyée par la Fédération CGT Banques et Assurances et par la confédération – assigne la CEIDF en justice. Le mercredi 7 octobre à 15h40, l’assignation a été déposée par un huissier au siège de l’entreprise. Le 7 octobre parce que c’est la journée mondiale pour le travail décent. A 15h40 parce que c’est l’heure à laquelle les femmes devraient s’arrêter de travailler si elles amputaient leur journée de travail d’un temps proportionnel à l’écart de salaire avec les hommes. C’est ce qu’ont expliqué les représentants du syndicat lors d’un point presse qui se tenait à la même heure, devant le siège de la CEIDF.

Transformation sociale

La détermination des syndicalistes et des avocat.es qui les accompagnent dans cette action de groupe va bien au-delà du cas de la CEIDF. Pour eux, il s’agit de faire de l’action de groupe un outil de « transformation sociale ». « Ce sont les inégalités systémiques qu’il s’agit de faire tomber » annonce l’avocate Savine Bernard. «Tant que discriminer sera plus rentable que ne pas discriminer, ces inégalités systémiques perdureront.»

Pour dénoncer et corriger ces discriminations, il faut d’abord les mesurer et les mettre en évidence. Sophie Binet, Secrétaire générale en charge de l’égalité femmes-hommes à la confédération CGT, dénonce l’index de l’égalité qui permet, dit-elle, une « dissimulation des écarts de salaires » et se fonde sur un « auto-contrôle des entreprise ». La CEIDH affiche d’ailleurs un score de 94 points à cet index. Bien plus que les 75 points requis. Et c’est le cas de la plupart des entreprises (voir ici). Mais, déplorent les initiatrices de l’action de groupe, la présentation des chiffres des inégalités peut être maquillée assez facilement. Par exemple, si la catégorie de cadres la plus élevée connait des écarts de salaires très forts, l’entreprise l’agglomère avec la catégorie située en dessous… et l’écart se réduit. Idem pour le pourcentage de femmes dans ces hautes sphères. En mélangeant tout, on ne voit plus que les femmes sont moins nombreuses et moins bien payées que les hommes à mesure qu’on monte dans la hiérarchie. Une entreprise « peut avoir 95 points sur 100 à cet index même si elle affiche 10% d’écart de salaire » en défaveur des femmes déplore Sophie Binet.

L’index de l’égalité n’identifie pas les blocages systémiques aux carrières des femmes. Il ne tient pas compte des formations professionnelles dont les femmes bénéficient bien moins que les hommes. Il ne peut rien contre le fait que les métiers les moins bien rémunérés sont réservés aux femmes. C’est le cas dans les banques où, selon les chiffres de 2015 donnés par la CGT, l’écart de rémunération global est de 37 % et dans les assurances (29 % ). Deux secteurs hautement féminisés (69 % pour la banque) mais cette féminisation se cantonne au bas de la hiérarchie. Sophie Binet pense aussi au métier d’infirmière, féminisé donc mal payé, aux salariés à temps partiel qui sont le plus souvent des femmes sous-payées ayant des perspectives de carrière amoindries. Sur les métiers situés en bas de l’échelle des salaires, les écarts entre femmes et hommes sont faibles. Mais aucun outil juridique ne permet de lutter contre la moindre rémunération des secteurs d’activité féminisés.

Droit mou

Pour en finir avec ces discriminations, il faut s’attaquer sérieusement au sujet et en finir avec ce que les avocates appellent le « droit mou » ! La notation des entreprises par elles-mêmes selon des critères qui les arrangent et des accords égalité contenant des expressions comme « tendre vers » ou « s’efforcer de ». Il faut des objectifs chiffrés et significatifs. Mais même quand ces objectifs existent, ça ne suffit pas . Les avocates citent par exemple un objectif de promotion de l’accord CEIDF : atteindre 40 % de femmes cadres (alors que les femmes représentent 69 % des effectifs). Mais affirment les représentant.es de la CGT, en 2017 sur la catégorie de cadres visée par l’objectifs, elles représentaient déjà 39,75 % !

Dans un communiqué cité par l’AFP, la direction de la CEIDH dénonce « la campagne de communication politique, mensongère et diffamatoire de la CGT », affirme que « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » est pour elle « une priorité ». Et parle justement de ce « 40 % de femmes cadres », précisant que ce chiffre a connu une augmentation de 17 % en 10 ans…

Articles similaires

Partager cet article

A VOUS DE JOUER

o Vous appréciez nos articles ?

o Vous voulez partager l’information pour que tout le monde ouvre les yeux sur l’inégalité des sexes ?

o Vous considérez que l’égalité dans les médias est la mère de toutes les batailles pour l’égalité ?

o Vous savez qu’un journal indépendant et de qualité doit employer des journalistes professionnels ?

Si vous avez répondu oui à une de ces quatre questions, faites un don pour financer l’information. Ce don est défiscalisé à 66 %. (Un don de 50 € vous coûte en réalité 17 €)

JE FAIS UN DON