 Attentat masculiniste déjoué à Saint-Etienne : le traitement médiatique des violences sexuelles évolue

La justice antiterroriste est saisie pour la première fois pour un attentat masculiniste. Le récit de la violence machiste prend une nouvelle tournure dans les médias mais quelques fondamentaux sexistes demeurent.

Vendredi 27 juin, un jeune homme de 18 ans, Timoty G, a été arrêté à proximité d’un lycée à Saint-Étienne, alors qu’il s’apprêtait à passer à l’acte. Dans son sac, les policiers ont trouvé deux couteaux. La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), surveillait le suspect qui projetait d’attaquer des femmes.

Selon les enquêteurs, le jeune homme était motivé par l’idéologie ouvertement masculiniste et « incel », abréviation en anglais de « involuntary celibate » pour désigner des « célibataires involontaires ». Ces hommes qui considèrent que les femmes sont responsables de leur célibat et les haïssent (lire : Les incels : le mouvement grandit en France )

Terrorisme masculiniste

Mardi 1er juillet, le jeune homme a été mis en examen pour « association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes » et incarcéré après sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.

C’est la première fois en France que le Parquet national antiterroriste (Pnat) se saisit d’une affaire de projet d’attentat masculiniste. Première fois qu’une information judiciaire est ouverte à l’encontre d’un homme « se revendiquant de la mouvance ‘incel’ ». Première fois, aussi, que le mot « terrorisme » est associé au masculinisme.

Et, si le traitement médiatique de cette affaire permet de faire avancer la lutte contre le terrorisme masculiniste, certains freins demeurent.

Mots de la justice, mots des médias

Points positifs : tous les médias reprennent les termes « masculiniste » ou « incel » utilisés par la justice, permettant d’identifier clairement des agresseurs motivés par la haine des femmes. Comme le terme « féminicide », ces mots sont importants et permettent de mieux engager la lutte contre ces violences. C’est un tournant. Longtemps la pudique expression « violence faites aux femmes » devait ignorer la responsabilité des agresseurs.

Autre information largement mise en exergue : l’implication du Parquet national antiterroristepour un projet de violence motivé par la haine des femmes. C’est une reconnaissance institutionnelle importante. Il n’y a pas si longtemps, Le collectif Stop Fisha faisait remarquer par exemple que, sur Pharos, police du net français, il était impossible de dénoncer le cyberharcèlement sexuel… (lire : Le cybersexisme, angle mort de Pharos) Et cela ne semblait pas troubler les médias d’information (sauf LesNouvellesNews.fr) qui parlaient de cette plateforme.

Le lien avec les idéologies masculinistes

Toujours dans les points positifs : beaucoup d’articles approfondissent les liens entre le projet d’attentat et les idéologies masculinistes qui se répandent sur la Toile via notamment des réseaux sociaux comme TikTok, Telegram ou des forums privés. Pour encourager les médias à poursuivre dans cette voie, Osez Le Féminisme ! a publié un communiqué pour appeler à réguler ces plateformes.

Rappelons aussi qu’un récent rapport du Haut Conseil à l’Egalité (HCE) observait chez les jeunes hommes une forte poussée de masculinisme. (lire : Le baromètre du HCE confirme l’amplification du sexisme)

Psychologisation des hommes violents

Mais, le mal-traitement journalistique des violences faites aux femmes perdure. Si les premiers articles reprenaient les termes utilisés par la justice, les épisodes suivants de cette affaire, feuilletonnée par les médias, ont retrouvé les travers éternels. Une série d’articles cherchant à savoir qui est Timoty G le décrivent comme « juvénile », « fluet », « timide », évoquent sa fragilité émotionnelle. Bref, il devient une victime… La démarche se rapproche de « la culture du viol » qui inverse victimes et coupables. Le décrivant parfois comme un élève brillant mais solitaire, humilié par les autres, certains médias retombent dans ce travers de la psychologisation des hommes violents.

Ils reprennent les propos de son avocate qui parle d’un « adolescent qui souffre » et non d’un « combattant » sans les mettre en perspective avec une analyse féministe et sans se préoccuper des victimes potentielles.

Andro-centrisme

Comme le fait remarquer Stéphanie Lamy sur LinkedIn : « Est-ce qu’on sait si une CUMP (cellule urgence médico-psy) a été mise en place pour accompagner les filles/jeunes femmes du lycée à Saint-Etienne où un jeune homme projetait de commettre un attentat? » Pas de réponse positive pour celles qui pourraient être traumatisées. Et de faire observer : « L’hyper-focale sur l’auteur présumé, l’absence totale de prise en compte de la perspective des femmes/fille cible, contribue à renforcer l’un des piliers des mouvances masculinistes : l’andro-centrisme » (Lire : Stephanie Lamy : «Le fait masculiniste, l’impensé de la lutte anti-terroriste») .

La question que pose Stéphanie Lamy ne fait pas partie du débat public. Elle est pourtant essentielle pour reconnaître et protéger les victimes du terrorisme sexiste.

