« Avant l’effondrement », combat écoféministe sur grand écran

Révolution contre le capitalisme destructeur ou (et ?) fuite vers de nouveaux modes de vie ? Le film écrit par Alice Zeniter questionne le combat contre l’effondrement et impose sur grand écran de nouvelles représentations : le politique côté femme et l’intime côté homme.

Le premier film de la romancière Alice Zeniter co-réalisé avec Benoît Volnais est le cri d’une génération née dans une ambiance de déni de l’effondrement imminent. Une génération qui a dû, en grandissant, se poser la question : « Comment vivre quand le futur est incertain, peut-être inexistant ? ».

Cette question hante deux histoires parallèles. Une histoire intime et l’Histoire collective contemporaine.

Dans un Paris caniculaire, Tristan, directeur de campagne de Naïma, candidate écoféministe aux législatives, reçoit un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif. Parce qu’il est peut-être atteint d’une maladie génétique mortelle et incurable, il vrille et cherche avec obstination qui pourrait lui avoir envoyé cette lettre.

Autour de lui, ce sont des personnages féminins qui répondent, chacune à sa manière, à la façon changer son rapport au monde, de reconfigurer nos vies « face à l’avenir incertain et menaçant ». Naïma, la candidate dont il dirige la campagne, combat pour des réformes politiques -elle veut en finir avec le capitalisme, destructeur des ressources naturelles, afin d’éviter l’effondrement de la planète. Fanny, sa co-locataire et complice croit en la révolution. Pablo, elle, s’est installée dans une communauté qui réinvente de nouveaux modes de vie à la campagne.

Une scène marquante oppose Fanny et Pablo, lors d’un repas, avec presque 10 minutes d’échanges vifs sur la meilleure façon politique de faire face à la catastrophe qui s’annonce. Ce qui rend le film parfois un peu académique mais souligne aussi l’engagement féministe d’Alice Zeniter.

Elle passe haut la main le test de Beschedel contre la vision androcentrée du monde au cinéma. Le test : il faut que le film compte deux personnages féminins, que ces deux femmes parlent entre elle, d’autre chose que d’un homme.

Test plus que réussi ! Dans « Avant l’effondrement », les femmes portent les messages politiques, le héros se frotte à l’intime… Pour tous les personnages, c’est autre façon d’être au monde, et surtout d’autres représentations sur grand écran, de la place et des rôles des femmes et des hommes dans la société.

Autrice, scénariste, dramaturge, Alice Zeniter a écrit 8 romans -dont L’art de perdre (Flammarion), Prix du Monde et Prix Goncourt des lycéens 2017 et, plus récemment, un essai, Je suis une fille sans histoire, (éditions de L’Arche) qui dénonce l’invisibilisation de l’Histoire, des discours et des écrits des femmes. Elle a également écrit et mis en scène 4 pièces de théâtre.

Benoît Volnais, a été assistant réalisateur et assistant de production pour des clips et des émissions de télévision, coordinateur des ventes à l’international pour le cinéma, caviste, lecteur/apporteur de projet chez Flammarion.

Avant l’effondrement, Film d’Alice Zeniter et Benoît Volnais. Avec Niels Schneider, Ariane Labed, Souheila Yacoubiec . En salle le 19 avril 2023

