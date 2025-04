Cathy Bernheim, figure emblématique du féminisme, est morte

Co-rédactrice de l’hymne du MLF devenu « hymne des femmes », Cathy Bernheim, écrivaine, journaliste, fut de celles qui ont déposé une gerbe en l’honneur de la femme du soldat inconnu.

Cathy Bernheim raconte la naissance du MLF en 1970 sur France2 (en 2020)

Figure historique du Mouvement de libération des femmes (MLF), Cathy Bernheim est décédée mardi 8 avril. Le 10 avril, elle aurait eu 79 ans.

Ecrivaine, journaliste et militante, elle participait, le 26 août 1970, à une action emblématique du mouvement : une tentative de dépôt d’une gerbe, sous l’Arc de Triomphe, pour rendre hommage à la femme du Soldat inconnu. Une banderole constatait simplement : « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu : sa femme. » Le collectif avait été interrompu par la police, mais sonnait la naissance du MLF. Inspirée par des mouvements américains comme les Women’s Lib, cette action se déroulait à l’occasion du 50e anniversaire du droit de vote des femmes aux États-Unis. Elle devait dénoncer l’invisibilité des femmes dans la mémoire collective. Elle fut brève mais fortement médiatisée.

L’hymne des femmes

Cathy Bernheim a participé à l’écriture de l’hymne du MLF en 1971, devenu « hymne des femmes », et a été de tous les combats féministes. Elle a bien sûr signé le manifeste des 343 en solidarité avec les femmes confrontées à l’interdiction d’avorter. Ce texte publié le 5 avril 1971 dans Le Nouvel Observateur, revendiquait la légalisation de l’avortement en France.

Journaliste, Cathy Bernheim a notamment écrit des chroniques dans la rubrique « Le sexisme ordinaire » du journal Temps modernes, sous la responsabilité de Simone de Beauvoir. Elle a aussi été une des premières à écrire sur l’homosexualité dans le journal féministe Le torchon brûle. En 1971 aussi, elle a participé à la fondation des Gouines rouges, un groupe radical féministe lesbien.

Re-Belles

En tant qu’écrivaine et traductrice, Cathy Bernheim a signé plusieurs ouvrages, dont des biographies et des essais. Parmi ses œuvres :​ Mary Shelley : La jeune fille et le monstre, une biographie explorant la vie de l’auteure de Frankenstein. ​Ou encore Dors, ange amer, un récit introspectif. ​ Elle a également traduit les autobiographies d’Angela Davis et d’Emma Goldman, contribuant ainsi à la diffusion des pensées féministes internationales en France. ​

Elle a également cocréé le blog Re-Belles, en 2010, à l’occasion des 40 ans du MLF pour garder mémoire des luttes féministes des années 1970.

Les obsèques de l’écrivaine se tiendront vendredi à 15 h au cimetière de Montmartre, ont précisé sa compagne Michèle Revel, sa famille et ses amis dans un communiqué. Ils appellent à venir lui rendre « un hommage féministe en paroles et en chansons. »