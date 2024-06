Ces fronts féministes qui font face à l’extrême droite et au patriarcat

Les féministes sont sur tous les fronts avant les élections législatives. Non seulement elles alertent et mobilisent pour éviter une catastrophe, elles corrigent les mensonges de l’extrême droite, mais elles interpellent aussi ceux qui sont censés être leurs alliés.

Manifestation ALERTES FEMINISTES – pre-legislatives 2024. Paris, 23 juin 2024. (DR)

« Rassurez-vous donc, camarades, on votera pour vous. Mieux vaut encore pour nous un programme de vieux gauchistes qu’un programme de jeunes fachos. Mais on attend que vous changiez. Et il ne faudra pas vous étonner de nous trouver sur votre route à chaque fois que vous ferez le choix de l’idéologie patriarcale. » Ce sont les derniers mots d’une tribune sans concession signée par 160 féministes qui « interpellent la gauche pour qu’elle se mette vraiment à l’égalité » selon la présentation faite, sur Facebook, par la chercheuse et militante Eliane Viennot, co-autrice du texte. Elle ironise aussi : « Tous contre l’extrême droite: comme un seul homme! ». Une tribune publiée dans le Monde avec un titre plus édulcoré.

Lutter contre l’idéologie patriarcale

Car, dans la précipitation d’une campagne trop courte, les partis de gauche unis pour les élections législatives ont oublié d’ « élargir leur horizon mental » aux questions d’égalité femmes-hommes. Et cette sorte de retour aux fondamentaux de la politique phallocentrée sonne déjà comme une victoire pour l’extrême droite pétrie d’idéologie patriarcale.

Les féministes ont déjà fort à faire sur le front principal des dangers d’une arrivée du Rassemblement national au pouvoir. La mobilisation est en niveau d’alerte maximale. Le 23 juin dernier, plus de 200 organisations féministes, syndicales et des ONG ont manifesté dans près de 60 villes de France. « Alerte féministe » était leur cri de ralliement.

Sur le front des réseaux sociaux, les féministes dénoncent les mensonges du Rassemblement national qui prétend défendre les femmes. Et il y en a dans tous les recoins de la Toile.

Corriger les mensonges

Quand Jordan Bardella, le président du RN qui se voit déjà Premier ministre, adresse un message « aux femmes et aux filles de France » dans un court film le 17 juin, il est illico corrigé par des militantes. Son propos sert avant tout le racisme de son parti. Si le RN veut que les femmes puissent « se déplacer dans les rues et l’espace public », c’est pour sortir sa solution à tous les problèmes : « reprendre le contrôle de la politique migratoire en expulsant les délinquants et criminels étrangers, instaurant des peines planchers, en renforçant sévèrement les sanctions contre les violences faites aux femmes ». Les féministes lui rétorquent que les violences sexuelles sont le plus souvent perpétrées par l’entourage proche des victimes. L’enquête Virage, (réalisée par l’Institut national d’études démographiques en 2020) montre que les viols et agressions sexuelles sont commis à plus de 80% par des membres de la famille, amis, camarades, collègues de travail… S’en prendre aux immigrés pour faire baisser les violences sexuelles n’a aucun sens.

Autre entourloupe relevée par la sénatrice Laurence Rossignol : « Il prétend lutter contre l’excision mais veut supprimer l’AME et l’accès aux soins aux femmes étrangères vivant en France et à leurs filles qui ne bénéficieraient plus du droit du sol ».

Rappeler les faits

Et les associations féministes, les comptes féministes des réseaux sociaux, des femmes et des hommes politiques rappellent quelques faits : si la constitutionnalisation de l’IVG a été adoptée c’est malgré les réticences du RN et non grâce à lui. Sur l’endométriose le RN a proposé un texte inutile qu’il a retiré. Que ce soit en France ou au Parlement européen, les représentants du RN ne votent pas pour les textes en faveur de l’égalité économique et professionnelle, ils ont refusé de condamner l’interdiction de l’avortement en Pologne. En juillet 2023, ils ont voté contre la loi renforçant l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique en France. En 2021, ils n’ont pas voté pour la loi Rixain (pour la parité dans les exécutifs des entreprises).…

Appeler au rassemblement des forces démocratiques

Autre ligne de front sur laquelle les féministes doivent tenir bon : appeler les « forces démocratiques » à passer des accords de désistement pour empêcher le RN d’accéder au pouvoir. Une tribune en ce sens a été signée dans le Monde par des responsables politiques de gauche mais aussi de la majorité présidentielle comme Agnès Panier-Runacher. Et la gauche ne cesse de rappeler qu’elle a joué le désistement en 2017 et en 2022. Mais la majorité présidentielle refuse et après cette tribune Agnès Panier-Runacher a un peu fait machine arrière. Et c’est une femme, Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Verts qui monte au front en adressant une lettre aux chefs de partis les appelant à « assumer leur responsabilité historique de façon claire et résolue ».

Lutter contre la haine des femmes

Et en plus de batailler sur tous ces fronts, les féministes doivent aussi aller balayer devant la porte de ceux pour lesquels elles s’engagent à voter. Elles ont passé au peigne fin le programme de l’union des gauches, et n’y ont pas trouvé beaucoup de traces de pensée de l’égalité femmes-hommes. Outre un texte écrit au masculin (sauf pour une seule profession du care !) les 160 signataires du texte adressé aux « vieux gauchistes » soulignent « l’oubli de l’éducation à l’égalité, à la sexualité, au respect de l’autre, dans la « grande loi éducation » ». Elles insistent aussi sur un autre oubli : le programme de la gauche condamne la « haine des juifs » et la « haine des musulmans », mais ne dit mot de « la haine des femmes ». Ce programme demande « des plans interministériels pour lutter contre ces deux fléaux, mais non contre la masculinité toxique, qui produit pourtant chaque année 130 féminicides, 84% des accidents de voiture mortels, 86% des meurtres, 97% des violences sexuelles…, et qui coûte à l’Etat 95 milliards d’euros en frais de justice, de santé, de réparation des bâtiments publics, d’entretien des prisonniers. »

Comme si le sujet devait toujours passer à la trappe en temps de crise…

HELP !!!

Nos articles vous intéressent ? Vous voulez encourager la propagation d’une information libérée du sexisme ?

Abonnez-vous à notre newsletter gratuite. Vous recevrez chaque semaine un récapitulatif de l’info-égalité !

Pour soutenir notre équipe de rédaction et accéder à l’ensemble des articles, dossiers et archives, vous pouvez aussi vous abonner et faire un don ici.

Lire aussi dans LesNouvellesNews.fr :

CONTRE LA HAINE SEXISTE, ANTISÉMITE, RACISTE, DES FORCES PEU ENTENDUES

LÉGISLATIVES : DES DÉBATS ET DES HOMMES

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : LES FÉMINISTES EN ALERTE MAXIMALE

CYRIL HANOUNA REMPLACE SOPHIE DAVANT SUR EUROPE1 : LES MÉDIAS BOLLORÉ EN CAMPAGNE

CES HOMMES QUI ONT PRÉPARÉ LA DISSOLUTION… ET AUTRES PROUESSES DE POPOL

Vous devez vous connecter ou vous abonner pour ajouter cet article à votre classeur.