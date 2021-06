Ces villes où il fait bon concilier travail et vie privée

D’Helsinki à Kuala Lumpur, une étude classe les 50 villes offrant le meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Où faut-il s’installer pour arriver au meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ? La réponse se trouve dans le classement des villes mondiales réalisé par l’entreprise Kisi spécialisée dans l’informatique. Ce classement a été élaboré à partir de 50 villes du monde entier « connues pour attirer les professionnels et les familles en raison de leurs opportunités professionnelles et de la diversité de leur mode de vie, ainsi que celles qui sont fréquemment en tête des indices de qualité de vie » indique l’étude.

Les critères retenus ont été un peu différents de ceux adoptés pour la première édition en 2019. Kisi, qui veut « travailler plus intelligemment que plus durement », le souligne : « depuis, la pandémie a mis en évidence cet équilibre délicat [vie pro/ vie perso] plus que jamais. Le fait de travailler à domicile, de ne prendre quasiment aucune vacance et d’être parfois séparé de ses proches, a permis de prendre conscience collectivement que nous ne passons pas assez de temps avec nos familles, que les congés sont essentiels à la productivité et que l’endroit où nous vivons compte vraiment pour notre bien-être. »

18 indicateurs répartis en quatre catégories ont été pris en compte pour attribuer à chaque ville une note sur 100. D’abord l’intensité au travail : emplois à distance pourcentage d’emplois « télétravaillables », surcharge de travail, congés, chômage, employés qui cumulent plusieurs emplois, durée et indemnisation du congé parental… Puis, la société et ses institutions : aides liées au Covid, système de soins, soins de santé mentale, inclusivité et tolérance. Viennent ensuite des indices plus généraux de qualité de vie : niveau de vie, culture et loisirs, sécurité, espaces verts, qualité de l’air, bien-être et forme physique. Et, enfin, l’impact du Covid-19 avec un score global d’ « impact Covid ».

Et les grandes gagnantes sont, sans surprise, les villes du Nord de l’Europe et du Canada. Avec dans le Top 5 : Helsinki (Finlande), Oslo (Norvège), Stockholm (Suède) et Copenhague (Danemark). Pour le Canada Ottawa (6e), Vancouver (8e), Calgary (13e) et Toronto (14e). Sidney (Australie) s’offre une belle 10ème place. En France, seule Paris était en course mais la capitale a dégringolé de la 9e place en 2019, à la 27e en 2021.

Voir le classement complet ici.

Au final, même si les journées ne durent que 24 heures partout dans le monde, le temps de loisir sera sans doute plus long pour les habitants des villes les mieux classées dans ce palmarès.

Articles similaires

Partager cet article

A VOUS DE JOUER

o Vous appréciez nos articles ?

o Vous voulez partager l’information pour que tout le monde ouvre les yeux sur l’inégalité des sexes ?

o Vous considérez que l’égalité dans les médias est la mère de toutes les batailles pour l’égalité ?

o Vous savez qu’un journal indépendant et de qualité doit employer des journalistes professionnels ?

Si vous avez répondu oui à une de ces quatre questions, faites un don pour financer l’information. Ce don est défiscalisé à 66 %. (Un don de 50 € vous coûte en réalité 17 €)

JE FAIS UN DON