Dans les ministères, les fonctionnaires hommes gagnent 12% de plus que les femmes

Les métiers exercés majoritairement par des hommes sont mieux rémunérés que ceux exercés majoritairement par des femmes, même quand ils sont de valeur égale.

Un « point stat » du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques publié le 17 mars dernier calcule les écarts de salaires entre femmes et hommes fonctionnaires travaillant dans un ministère. La rémunération brute moyenne des femmes est de 3342 euros et celle des hommes 3758. Le ministère note « un écart de 11 %. » Exact si l’on prend le salaire des hommes pour référence. Mais si l’on prend pour référence le salaire des femmes, le calcul montre que les hommes gagnent en moyenne 12 % de plus que les femmes.

Pourquoi un tel écart ? Principale explication du ministère : « les femmes occupent plus souvent des postes moins rémunérateurs que les hommes ». Dans la «catégorie A hors enseignants », la catégorie la mieux rémunérée, les femmes représentent en moyenne 59 % des effectifs. Alors que dans la Catégorie A enseignants, elles comptent pour 71 %. Comme dans tous les métiers, plus les rémunérations sont élevées, plus les écarts de salaires entre femmes et hommes sont grands car, le plus souvent, les hommes préemptent les postes les mieux payés. Sur la « catégorie A hors enseignants », ils gagnent en moyenne 19,4 % de plus que les femmes. Et chez les enseignants, c’est 12,2 %.

Chez les fonctionnaires de « catégorie B », c’est la surreprésentation des policiers dans cette catégorie et la surreprésentation des hommes parmi les policiers qui expliquent, selon le ministère, l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La rémunération des policiers étant « supérieure à la moyenne de la catégorie. ». Les hommes représentent 66 % de la catégorie et gagnent en moyenne 11 % de plus que les femmes.

Et, en catégorie C, les femmes représentent 60 % des effectifs et les hommes gagnent 14 % de plus qu’elles. « Les emplois de catégorie C sont très peu mixtes. Les moins rémunérateurs, comme les métiers administratifs, sont occupés par les femmes, tandis que les emplois liés à la surveillance et à la sécurité, plus rémunérateurs, sont très masculins » explique le ministère. Lequel note aussi que « les écarts de rémunération dans le secteur privé sont plus importants (24 % en 2021) »… Des écarts qui s’expliquent aussi par la ségrégation des métiers et l’habitude injustifiée de rémunérer plus faiblement les métiers assignés aux femmes. (L’étude complète est ici). La question de la valeur du travail assigné aux femmes versus celui préempté par les hommes est toujours esquivée. Les économistes féministes appellent toujours à penser l’égalité professionnelle à travers l’idée « à travail de valeur égale, salaire égal » la « valeur » se basant sur des critères de diplôme, de niveau de responsabilité, de pénibilité. Elles ne sont pas vraiment entendues.

