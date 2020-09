Davantage de femmes cadres mais toujours un plafond de verre

La proportion de femmes parmi les cadres et professions intellectuelles supérieures a doublé en 40 ans. Mais certaines fonctions leur sont encore difficilement accessibles.

« En 2019, en France, 5,2 millions de personnes en emploi au sens du Bureau international du travail (BIT) sont, dans leur emploi principal, cadres ou professions intellectuelles supérieures, soit 19 % de l’emploi total » indique une étude publiée ce vendredi par l’Insee. Une proportion qui a doublé depuis 1982 : cette année-là, ces cadres ne représentaient que 1,8 million de personnes, soit 8 % de l’emploi total.

Dans le même temps, la part de femmes a doublé aussi. En 1982, elles représentaient seulement 21 % des cadres et professions intellectuelles supérieures, alors qu’elles occupaient 41 % de l’ensemble des emplois. En 2019, elles comptent pour 42 % cadres ou professions intellectuelles supérieures et 48 % du total des emplois. Mais les hommes sont donc toujours majoritaires puisqu’ils comptent pour 58 % des cadres et 52 % de l’ensemble des emplois.

Plafond de verre

La population de cadre est très variée : « ingénieurs, médecins, responsables des ressources humaines, professeures de lycée, pharmaciennes, avocates, journalistes, artistes, etc » liste l’Insee qui la répartit en six catégories socioprofessionnelles. Et les femmes n’occupent pas les fonctions les plus prestigieuses ni les métiers les mieux rémunérés. Elles sont sur-représentées dans la catégorie « professeurs, profession scientifiques (55 %) mais sous-représentées chez les ingénieurs et cadres techniques d’entreprise (23 %). Et à égalité chez les cadres de la fonction publique (50 %).

« À un niveau plus fin, les professions les plus féminisées sont les professionnels de l’enseignement secondaire général et technique (60 %), les médecins et pharmaciens salariés (59 %) et les cadres spécialistes des fonctions administratives et financières (58 %). » précise l’Insee.

